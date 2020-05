“Kill-Bill”, l’app per ordinare a ristorante rispettando le distanze

Come funziona l’app

Come si legge sul sito dell’applicazione, “Kill-Bill” è in grado di prendere una comanda, inviarla alla cucina, stamparla e avvisare il cliente quando è pronta. Prevede un menù digitale, raggiungibile da qualsiasi smartphone, tramite un QR Code posizionato sui tavoli del ristorante stesso. Una volta che i clienti sono riusciti ad accedervi, il cameriere può vedere l’ordine in tempo reale e trasmetterlo alla cucina, dove l’ordine stesso verrà processato e stampato, attraverso l’utilizzo di una stampante termica e messo in preparazione. Una volta che l'ordine sarà pronto, il cliente riceverà un avviso, attraverso una notifica, sul proprio smartphone. A quel punto potrà ritirare lui stesso le portate dal vassoio, posto su un banco di servizio all'interno del ristorante dal cameriere. Si tratta di un metodo veloce per gestire le comande, che prevede una gestione personalizzata dei pagamenti e che soprattutto viene in contro alle esigenze dei ristoratori che dovranno far rispettare le norme legate al distanziamento sociale.

Ridurre l’uso di guanti e mascherine

Il punto di riferimento resterà comunque il cameriere che riceve l'ordine del cliente sul proprio dispositivo e può comunicare con tutti i clienti in sala tramite un sistema di messaggistica istantanea integrata nel sistema, come spiegano gli stessi ideatori. L’idea alla base del progetto è stata quella di realizzare un’applicazione utile per gestire le comande, riducendo l'uso di mascherine, guanti e menù da disinfettare ogni volta, sfruttando in pieno il potenziale degli smartphone e delle nuove tecnologie, basate ad esempio sulla scansione del QR Code.