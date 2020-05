“Forza Street” è disponibile gratis su dispositivi iOS e Android

Il titolo motoristico targato Microsoft, dopo la versione per Pc, arriva anche su smartphone e tablet, disponibile per il download senza alcun costo iniziale. E fino al 5 giugno sono disponibili una serie di bonus per i nuovi utenti

Macchine fiammanti, adrenalina e tanta velocità. Sono questi gli ingredienti di “Forza Street”, titolo motoristico targato Microsoft, uscito un anno fa per Pc e adesso disponibile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android. Scaricando l’app dai rispettivi store digitali, ci si potrà cimentare in avventurose corse su strada per cercare di aumentare il proprio parco auto e creare così una collezione di macchine da sogno. Il gameplay è classico dei titoli del genere, focalizzato su acceleratore, cambio e freno. “Usando i comandi semplificati si potrà regolare il carburante, i freni e le accelerazioni, mentre le action cam riprendono da vicino i momenti più adrenalinici”, si legge sul sito del titolo.

Alcune modalità presenti

Saranno disponibili diverse modalità, tra cui quella della gara veloce che dura un solo minuto o la modalità campagna che prevede differenti tappe e percorsi per trionfare ed essere il miglior pilota di sempre. Si potrà gareggiare per collezionare vetture leggendarie, dotate di velocità incredibili, dalle muscle car classiche alle sportive moderne, per arrivare poi alle supercar retrò. Obiettivo di “Forza Street” è infatti quello di completare il proprio garage, trasformandolo in quello più fornito in assoluto, grazie alla collezione di trofei e alla vittoria nelle varie gare proposte. Tra l’altro, giocando a “Forza Street” fino al 5 giugno, gli utenti potranno tentare di sbloccare la Ford GT 2017 oltre ad un pacchetto di valute di gioco in regalo utili per migliorare le proprie vetture.

Due bonus particolari

Il gioco, edito da Xbox Game Studios e sviluppato da Turn 10 Studios, prevede poi un altro paio di bonus particolari. Gli utenti che effettuano il download del titolo tramite il Samsung Galaxy Store vedranno aggiungersi alla propria collezione una 2015 Ford Mustang GT con vernice a tema, mentre i possessori di un Galaxy S20 riceveranno, ulteriormente, anche una 2015 Chevrolet Corvette Z06 con altri crediti di gioco. “Forza Street”, inoltre, come tanti altri simulatori di guida, prevede una campagna in modalità singleplayer e alcuni eventi settimanali a tempo limitato disponibili per gli utenti.