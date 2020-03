Coronavirus, al via un hackathon lanciato da Oms, Facebook e Microsoft

Per “costruire soluzioni software che abbiano un impatto sociale, con l’obiettivo di affrontare alcune delle sfide legate all’attuale epidemia di coronavirus”, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), assieme a Facebook, Microsoft e altre aziende attive nel settore della tecnologia ha lanciato un hackathon aperto a tuti gli sviluppatori del mondo. La “maratona di sviluppo”, caratterizzata dall’hashtag #BuildforCOVID19, durerà dal 26 al 30 marzo. I vincitori saranno annunciati il 3 aprile. Oltre a Facebook e Microsoft, anche Twitter, TikTok, WeChat, Pinterest, Slack e Giphy supporteranno l’evento.

L’obiettivo dell’iniziativa

“Vista l’attuale fase di isolamento, vogliamo creare uno spazio online in cui gli sviluppatori possano ideare, sperimentare e costruire soluzioni software per contribuire a far fronte a questa crisi”, è possibile leggere nella pagina dell’iniziativa. Gli sviluppatori potranno dare vita a varie tipologie di software utili, tra cui soluzioni per le persone più vulnerabili e la medicina (telemedicina, supporto agli operatori sanitari, tracciamento dell’epidemia ecc.), sistemi di insegnamento a distanza e di lavoro agile, forme di innovative di intrattenimento capaci di connettere virtualmente amici e familiari.

Il servizio “WHO Health Alerts”

Oltre a collaborare per la realizzazione dell’hackathon, Facebook e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno unito le forze anche per diffondere una corretta informazione sull’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Da poco, è attivo sull’app di messaggistica istantanea WhatsApp “WHO Health Alerts”, un nuovo servizio che permette di ricevere direttamente sul proprio smartphone tutti gli aggiornamenti dell’Oms sulla pandemia di Covid-19. La novità è stata annunciata da Mark Zuckerberg in persona. Per attivare il servizio è sufficiente cliccare da smartphone su questo link e inviare un semplice messaggio con scritto “hi”. Una volta superato questo step, è possibile scegliere quali informazioni ricevere: dai consigli su come proteggersi dal contagio ai dati aggiornati Paese per Paese, passando per le fake news a cui non credere.