Google ha da poco pubblicato l'aggiornamento di gallery composta da 1000 nuove immagini che riguardano i paesaggi più spettacolari e mozzafiato di Google Earth View, il software che genera fotografie aeree, dati topografici e soprattutto immagini virtuali della Terra utilizzando fotografie satellitari ottenute dal telerilevamento terrestre. Tra gli scatti inseriti in questo corposo gruppo di foto c’è anche quella che dall’alto immortala le vie perfettamente squadrate del centro di Torino.



Il centro di Torino visto dallo spazio (earthview.withgoogle.com)

Oltre 2500 paesaggi mozzafiato

Non si tratta di una novità questa per Google, che condivide immagini ottenute dallo spazio, in modalità “volo d'uccello” di alcuni dei paesaggi più incredibili della Terra, ormai da anni. L’ultimo, appena pubblicato, rappresenta il più grande aggiornamento della raccolta di Google Earth View, così come scrive anche la Cnn. La collezione di Google Earth View ora vanta oltre 2.500 paesaggi da tutto il mondo e le immagini aggiornate sono state anche ottimizzate per schermi 4K ad alta risoluzione, con colori più luminosi e immagini molto più nitide. La curiosità è che queste immagini possono essere utilizzate come sfondi su smartphone android, come sfondi per pc windows o ancora come salvaschermi per Chromecast e Google Home. "Earth View ha il potere di elevare le nostre menti a partire dai nostri piccoli schermi fino allo spazio, con paesaggi che si materializzano quando apri una nuova scheda o sblocchi il telefono. La mia speranza è quindi che questo progetto ci spinga a preoccuparci più profondamente di questo strano ma meraviglioso pianeta”, ha scritto il product manager di Google Earth, Gopal Shah.

Il commento di Chiara Appendino

Per quanto riguarda lo scatto di Torino, anche la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, ha diffuso con orgoglio la notizia, sulla propria pagina Facebook. “Le geometrie della nostra magnifica Torino nella collezione di Google Earth View delle 1000 immagini più sbalorditive prese dallo spazio. 1000 immagini stupende, sfogliatele e cercate di intuire i luoghi senza leggere”, ha scritto. Si tratta di una trama perfetta, quella mostrata nella foto, scandita dalle vie parallele e perpendicolari che riprendono l’antico tessuto romano di Torino così affascinante. La perfezione geometrica è interrotta solo a tratti da grandi piazze, dai giardini e dall’imponente figura della stazione di Porta Nuova.