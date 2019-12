È stato iPhone XR lo smartphone più venduto al mondo nel terzo trimestre nel 2019, confermandosi quindi il telefono più popolare di tutto l’anno visti i precedenti report trimestrali. Lo indicano i dati di Counterpoint Research, che specifica come le vendite di iPhone XR abbiano rappresentato oltre un quarto di quelle totali di Apple durante il periodo di monitoraggio, ovvero da luglio a settembre 2019. A stupire, inoltre, è il fatto che il telefono si sia posizionato sopra altri smartphone più avanzati, come lo stesso iPhone 11, o molto più economici.

Apple, iPhone XR smartphone più venduto al mondo: la top 10

In seguito al lancio avvenuto nel settembre 2018, iPhone XR ha impiegato pochissimo per conquistare il pubblico, risultando sempre lo smartphone più venduto a livello globale a partire dal quarto trimestre del 2018. Ora, pubblicando i risultati del terzo trimestre 2019, Counterpoint Research conferma ancora una volta il dominio del device di Apple, che possiede da solo una quota del 3% in un mercato particolarmente affollato. Nella classifica dei primi 10 smartphone più venduti al mondo tra luglio e settembre compaiono, in coda a iPhone XR, i Samsung Galaxy A10 e A50, che completano il podio. Seguono poi Oppo A9, iPhone 11, Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5 e Xiaomi Redmi A7. Bisogna attendere soltanto la decima posizione per trovare in graduatoria uno smartphone Huawei, ovvero il modello P30.

Samsung punta su smartphone economici

Come spiegato da Counterpoint Research, iPhone XR è stato il modello più venduto in tutte le regioni prese in considerazione; in India e in altri mercati, Apple ha deciso di ritoccare il prezzo dello smartphone, che era già il più economico della linea presentata nel 2018, in modo da mantenere sempre alta la domanda. Una riduzione dei prezzi nei device di gamma media ha rappresentato la chiave anche per Samsung, che ha piazzato in classifica ben tre telefoni della serie Galaxy A, economici ma allo stesso tempo con specifiche e caratteristiche di design competitive. All’iPhone 11, invece, sono bastate poche settimane dal lancio per entrare nella top 10 degli smartphone più venduti: un’altra buona notizia per Apple, che in attesa dei dati relativi alle vendite delle festività può sorridere guardando al successo dei propri telefoni, oltre che di Apple Watch e AirPods.