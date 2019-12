La star più pagata di YouTube ha 8 anni e recensisce giochi. VIDEO

Lo youtuber più pagato al mondo del 2019, secondo la classifica annuale stilata da Forbes, è per il secondo anno consecutivo Ryan Kaji, un bambino di otto anni, nato in Texas ma residente in California, che recensisce giocattoli di fronte a milioni di persone sul proprio canale YouTube.

La seconda posizione della classifica è riservata al canale Dude Perfect gestito da cinque texani trentenni che si sfidano in imprese improbabili; mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Anastasia Radzinskaya, una bimba russa di cinque anni, nata con una paralisi cerebrale.

Chi è Ryan Kaji

Secondo Forbes, la giovane star di 8 anni di YouTube, che vive i genitori e le sorelle gemelle, ha guadagnato 26 milioni di dollari nel 2019, superando di 4 milioni di dollari le entrate del 2018 (22 milioni). La passione di Ryan Kaji per la piattaforma è ‘nata’ dall’età di 3 anni, quando i suoi genitori hanno iniziato a filmarlo mentre scartava i regali, per poi pubblicare i video sul canale YouTube "Ryan's World”, lanciato nel 2015, che ora conta 22,9 milioni di abbonati. Il video più popolare di Ryan, che ha 1,9 miliardi di visualizzazioni, è una clip di cinque minuti e 56 secondi, durante la quale ‘sfreccia’ su un gommone nel suo giardino, recuperando uova di plastica con all’interno giocattoli.

Secondo e terzo gradino del podio

Il canale Dude Perfect, dove i cinque protagonisti pubblicano video mentre giocano con fucili Nerf e tentano vari tipi di impresa, ha fruttato 20 milioni di dollari nell’ultimo anno. Mentre la terza in classifica, la piccola Anastasia Radzinskaya, ha guadagnato nello stesso periodo, tra giugno 2018 e giugno 2019, 18 milioni di dollari. La sua storia ha tanto da insegnare: la piccola, che secondo i medici non sarebbe mai stata in grado di parlare, è nata nella Russia meridionale con una paralisi cerebrale. La sua famiglia ha aperto il suo canale YouTube "Nastya”, con l’intendo di tenere informati amici e parenti sui progressi della piccola guerriera. Attualmente il suo canale conta 107 milioni di iscritti e oltre 42 miliardi di visualizzazioni.