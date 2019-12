Oltre 300 video elettorali del presidente americano, Donald Trump, sono stati rimossi o non approvati da YouTube perché non rispettavano la sua politica di trasparenza. Lo riporta il programma 60 Minutes della Cbs, che ha realizzato un'intervista a Susan Wojcicki, Ceo di YouTube, secondo cui l'ultimo video elettorale della campagna di Trump che riporta affermazioni false sul rivale Joe Biden, "non viola la politica" della piattaforma. Alla domanda se siano stati mai rimossi annunci del presidente Trump, il Ceo di YouTube ha risposto che "alcuni non sono stati approvati per essere pubblicati su Google o YouTube". Nell'archivio dei video rimossi, non più consultabili, non viene specificato in dettaglio quale politica sia stata violata. Usa, la sfida a Trump: un milione se diventa vegano