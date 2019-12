Apple, disponibile il nuovo Mac Pro: prezzi fino a 60mila euro

Per portarsi a casa la migliore configurazione possibile del nuovo Mac Pro, che Apple ha reso disponibile sul proprio sito, è necessario spendere più di 60mila euro. Un esborso notevole, che nelle ultime ore ha scatenato l’ironia degli utenti di Twitter. Sul social non sono mancati i paragoni con vetture notoriamente costose, come la Tesla Model 3, il CyberTruck, prodotto sempre dall’azienda di Elon Musk, o alcune automobili di Mercedes e Audi. Numerose anche le battute sull’aspetto del computer, che secondo alcuni utenti ricorda quello di una “grattugia”, e sulla necessità di spendere 480 euro per sostituire i piedini del Pc con delle rotelle. Naturalmente, chi non desidera a tutti i costi i migliori componenti presenti sul mercato può acquistare il nuovo Mac Pro, rivolto ai professionisti, a un prezzo molto più basso. Scegliendo la configurazione base, disponibile a 6599 euro, è possibile portare a casa 32 GB di memoria DDR4 ECC (4 x 8 GB), un processore Intel Xeon W a 8 core con frequenze di 3,5/4 GHz, una GPU Radeon Pro 580X con 8 GB di memoria GDDR5, un SSD da 256 GB, un Magic Mouse 2 e una tastiera Magic Keyboard.

Disponibile anche il nuovo Pro Display XDR

Gli utenti più esigenti possono abbinare a Mac Pro il nuovo Pro Display XDR, disponibile a 5.599 euro nella versione con vetro standard e 6.599 euro in quella con nanotexture. Quest’ultima deve essere pulita solo utilizzando un apposito panno fornito da Apple. Il display ha una diagonale di 32 pollici e può contare su una risoluzione Retina 6K, una gamma cromatica P3 con oltre 1 miliardo di colori a 10-bit e su una luminosità massima di 1.000 nit. Al prezzo di 1099 € è possibile recuperare anche il Pro Stand, un supporto che permette di regolare l’inclinazione e l’altezza del monitor.