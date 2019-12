Amazon, al via la Huawei Week: le offerte da non perdere per Natale

Dopo un Black Friday da record, Amazon ha lanciato la Huawei Week, una sei giorni di sconti e ribassi su tanti prodotti della compagnia di Shenzhen.

Le offerte, disponibili dal 9 al 15 dicembre, riguardano non solo gli smartphone del marchio cinese, ma anche i tablet, i dispositivi indossabili, gli smart speaker e i router.

Gli utenti in cerca di altre offerte, possono anche approfittare della nuova ondata di sconti in vista delle ormai prossime feste natalizie, lanciata in concomitanza con l’inizio del periodo promozionale dedicato ai prodotti Huawei: dal 9 al 22 dicembre il colosso di Jeff Bezos propone ai clienti ribassi su un’ampia gamma di prodotti di elettronica e non solo. Ecco le offerte da non perdere.

Huawei Week: gli sconti più interessanti

Tra le offerte più interessanti della Huawei Week, gli utenti in cerca di uno smartphone del colosso cinese possono optare per l’acquisto di Huawei P30 Pro nella versione 8/128 GB, disponibile su Amazon a 699,00 euro, con sconto del 30% sul prezzo di listino (990,90 euro) o di Huawei P30 Lite con 4GB di Ram e 128GB di memoria interna, nella versione Blue, in offerta fino al 15 dicembre a 269,00 euro, anziché 369,90 euro.

Per quanto riguarda gli smartwatch e i dispositivi indossabili, Amazon propone ai clienti Huawei Watch GT Active al prezzo di 144,90 euro, con sconto del 41% sul costo di listino. Chi è in cerca di un dispositivo più economico per monitorare l’attività fisica può optare per l’acquisto di Huawei Band 3 Pro, disponibile sul sito di e-commerce al prezzo di 59,90 euro, con sconto del 40%.

Un’interessante promozione riguarda anche il tablet Huawei Mediapad T3 10 LTE 16BG, acquistabile per tutta la durata della Huawei Week al prezzo di 149,99 euro, con sconto del 40%.

Offerte di Natale

Come accennato precedentemente, chi vuole concludere per tempo gli acquisti natalizi fino al 22 dicembre può approfittare delle nuove offerte di Natale di Amazon, che propone ribassi su un’ampia gamma di prodotti, dai dispositivi elettronici agli articoli per la casa.

Tra le offerte più interessanti, gli utenti in cerca di un Pc possono prendere in considerazione l’acquisto del notebook Acer Aspire 3 A315-54-32QP, disponibile sulla piattaforma al prezzo di 399,00 euro, con sconto di 150 euro sul prezzo di listino. È in promozione anche il Monitor curvo Asus Rog Swift PG348Q da 34 pollici, acquistabile al prezzo di 799,00 euro, anziché 899,84 euro.

Per quanto riguarda i prodotti per la casa, una tra le offerte più interessanti attualmente disponibili riguarda il ferro da stiro con generatore di vapore VR8220 di Rowenta, disponibile a 99,90 euro, con sconto di 160 euro sul prezzo di listino.