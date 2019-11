Il nome è stato svelato: si chiamerà Ford Mustang Mach-E, ma per vederlo occorrerà aspettare il 18 novembre, quando verrà presentato ufficialmente. Si tratta del nuovo Suv elettrico della casa dell'ovale blu, ispirato all’iconica muscle car. L'evento, di cui sarà prevista anche una live streaming sul canale YouTube dell’azienda automobilistica, vedrà protagonista da Los Angeles il celebre attore britannico Idris Elba, che compare tra l’altro nel brevissimo video teaser che Ford ha diffuso sul web. La Mustang Mach-E potrà essere pre-ordinata online, in attesa dell’uscita sul mercato nel 2020, anche se per ora non sono trapelati molti dettagli in merito alla vettura. Dalle linee intuibili dai teaser diffusi finora sarà un crossover sportivo, con alcuni dettagli, come la triplice firma luminosa al posteriore, che ricordano quelli della Mustang tradizionale.

La storia di Idriss Elba

L’attore e produttore britannico, ha una storia particolare da raccontare, che in pochi conoscono. "La maggior parte delle persone non lo sa, ma ho lavorato alla Ford da giovane. Anche mio padre lavorava alla Ford. È praticamente nel mio sangue. Quindi lavorare su questo progetto e mettersi al volante di un'auto che porta tutti verso il futuro sembra un ritorno al punto di partenza per me, ma con più euforia e tecnologia”, ha detto Elba.

Ford e il processo di elettrificazione

Ford, che al momento non ha ancora immagini sulla Mustang Mach-E in attesa della presentazione ufficiale, lo definisce sulle pagine del proprio sito “un Suv progettato per definire una nuova era” che si inserisce perfettamente nell'ambito del processo di elettrificazione di Ford che ha già annunciato di voler proporre sul mercato 17 veicoli elettrificati entro il 2022. Già al Salone di Francoforte 2019 l’azienda ha mostrato i primi segnali di un percorso in questo senso che prevede il lancio di tre tipologie di motorizzazioni ibride che riguarderanno i modelli Puma, Kuga, Explorer, Fiesta e Focus. Si tratta di tre livelli di ibridizzazione delle motorizzazioni Ford, a partire dal nuovo crossover compatto Ford Puma, che arriverà in Italia da gennaio 2020, disponibile anche con motorizzazione mild-hybrid. A marzo del prossimo anno arriverà invece la nuova Ford Kuga, il rinnovato Suv medio che sarà disponibile in tutti e tre i livelli di ibrido (in gergo tecnico mild, full e plug-in). La terza grande novità sarà invece Ford Explorer che avrà in gamma anche una motorizzazione plug-in hybrid. Più avanti il processo di ibridizzazione coinvolgerà anche due modelli molto conosciuti e apprezzati di Ford come Fiesta e Focus, che a maggio 2020 debutteranno in versione mild-hybrid.

Le caratteristiche dell’elettrico

Come precisa Ford, Mustang Mach-E si inserisce alla perfezione nel novero dei veicoli elettrici, che funzionano solo con alimentazione a batteria, con zero carburante e dunque zero emissioni su strada. Sono migliori per l'ambiente e, grazie a incentivi governativi sull'acquisto, tasse di circolazione ridotte e riduzione dei costi di accesso per le aree a traffico limitato, aiutano anche a risparmiare. Mustang Mach-E potrà avere un’autonomia estesa fino a 600 Km e con Ford Wallbox, uno strumento di ricarica domestica che implica un piccolo costo aggiuntivo, e permette di ricaricare oltre 48 km di autonomia ogni ora, il che significa disporre di una ricarica completa nel corso della notte. Ma non solo, perché oggi sono disponibili più di 100.000 punti di ricarica per auto elettriche in tutta Europa, situate spesso in luoghi come i supermercati, i centri commerciali, le stazioni di servizio autostradali in varie località.