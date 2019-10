Tecnologia, la spesa globale salirà a 1.690 miliardi entro fine 2019

Gli analisti di Idc prevedono che entro la fine del 2019 i consumatori spenderanno 1.690 miliardi di dollari in prodotti tecnologici a livello globale. Si tratta di un incremento del 5,2% rispetto al 2018, sul quale influirà l’acquisto di abbonamenti telefonici, smart speaker, droni, computer e smartphone. La spesa maggiore si registrerà negli Stati Uniti (412 miliardi di dollari) in Cina (328 miliardi), e in Europa occidentale (227 miliardi). Le previsioni degli esperti indicano, inoltre, che entro il 2023 la spesa in tecnologia è destinata a raggiungere i 2.060 miliardi di dollari.

La crescita delle tecnologie emergenti

Dalle analisi emerge che oltre la metà della spesa globale riguarda i servizi di telefonia mobile (traffico voce e dati). Altri prodotti particolarmente acquistati sono gli smartphone e i pc, anche se l’incremento maggiore si registra per le tecnologie emergenti. Gli esperti spiegano che nei prossimi anni la crescita maggiore riguarderà gadget come i visori per la realtà virtuale e aumentata, i droni, i servizi on demand, i dispositivi indossabili e quelli per la smart home. Entro il 2023, anno in cui rappresenteranno un terzo della spesa tecnologica complessiva, questi prodotti registreranno un tasso di crescita annuale composto del 13%.

Il mercato globale dei pc è cresciuto del 4,7%

Le analisi condotte dagli analisti di Canalys indicano che nel corso del terzo trimestre del 2019 sono state consegnate 70,9 milioni di unità, pari a un incremento del 4,7%. Si tratta della crescita maggiore dal primo trimestre 2012, quando si registrò un +5,4%. Questo dato non mette però d’accordo tutti gli esperti del settore: le stime degli analisti di Idc indicano che le consegne si sono attestate a 70,4 milioni di unità, con una crescita del 3% su base annua, mentre per Gartner i volumi si sono fermati a 68,1 milioni, pari a un +1,1%. C’è però un aspetto su cui tutti gli esperti concordano: l’aggiornamento dei pc al sistema operativo Windows 10 ha contribuito alla crescita del settore.