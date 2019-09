Google, il Doodle di oggi per festeggiare il 21° compleanno. Foto

Google oggi compie 21 anni.

Un compleanno importante, che Big G celebra con un Doodle dedicato, che ‘costringe’ gli utenti a fare un tuffo nel passato.

L’immagine della pagina principale del motore di ricerca raffigura un vecchio computer fisso con l’homepage di Google del 1998, anno della fondazione.

Sono trascorsi più di due decenni dal giorno in cui Sergey Brin e Larry Page, all’epoca studenti all’Università di Stanford, fondarono Google (con dicitura ufficiale "Google Inc.”): era il 4 settembre del 1998.

Non è ancora chiaro il motivo per cui gli sviluppatori di Big G abbiano scelto proprio il 27 settembre come data per pubblicare il consueto Doodle celebrativo, e non il giorno effettivo della fondazione dell’azienda.

La storia di Google

Il dominio di Google (google.com) fu registrato all’incirca 12 mesi prima della fondazione dell’azienda di Mountain View, proprio nell’anno in cui si conobbero i due sviluppatori. Larry Page e Sergey Brin ebbero l’idea di realizzare un algoritmo in grado di classificare i link e di mettere ordine tra i siti: nacque così la ‘barra’ dove è possibile inserire le chiavi di ricerca e aver accesso a un elenco di risultati pertinenti.

Il nome scelto per il motore di ricerca riprende un concetto matematico, il ‘googol’: il numero uno seguito da 100 zeri. Secondo la leggenda il nome della società è stato scritto erroneamente all’atto della registrazione del dominio: ‘googol’ si è così trasformato in ‘Google’.

Nel 2004 nasce Gmail

Il primo ufficio del colosso di Mountain View apre un anno dopo la sua fondazione, nel febbraio del 1999 a Palo Alto, in California.

L’anno successivo, il 2000, è un anno particolarmente propizio per l’azienda: il motore di ricerca viene reso disponibile in diverse lingue e diventa conosciuto in tutto il mondo.

Il primo aprile 2004, nasce Gmail e nello stesso anno, ad aprile, Google ottiene la quotazione in borsa: inizia così la scalata di Big G verso il successo.