Prosegue l’andamento positivo del mercato degli smartwatch nel 2019. I dati raccolti da Strategy Analytics, società specializzata in ricerche di mercato, indicano che rispetto al primo trimestre dell’anno le spedizioni sono incrementate del 44%, raggiungendo le 12 milioni di unità. Con una quota di mercato del 46% e 5,7 milioni di unità vendute, Apple Watch continua a confermarsi il prodotto più ambito di questo settore. Una popolarità legata anche alle feature dedicate alla salute introdotte nell’ultima versione del dispositivo, tra cui la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma (funzione che sarà presente anche nel nuovo Samsung Galaxy Active Watch 2, la cui uscita è fissata per il 27 settembre). Il successo degli smartwatch di Apple non è una novità: già nel 2018 i dispositivi dell’azienda di Cupertino erano riusciti a occupare le prime due posizioni della classifica dei device più venduti del settore.

I risultati di Samsung e FitBit

Al secondo gradino del podio si trova Samsung: nel secondo trimestre del 2019 gli smartwatch dell’azienda sudcoreana hanno venduto 2 milioni di pezzi (circa 4 milioni in meno di Apple). Un risultato complessivamente buono, che in futuro potrebbe migliorare grazie all’imminente uscita del nuovo Galaxy Watch Active 2. Al terzo posto è presente FitBit: rispetto al 2018 l’azienda ha venduto una quantità inferiore dei propri prodotti, fermandosi a 1,2 milioni di smartwatch venduti.

Il futuro del mercato degli smartwatch

Secondo gli analisti di Counterpoint, nei prossimi anni saranno gli smartwatch dotati di display flessibili a trainare il mercato: un andamento del tutto simile a quello ipotizzato per il settore degli smartphone. Le loro stime indicano che i dispositivi indossabili con uno schermo pieghevole diventeranno di massa dopo il 2025. Per Andrea Rangone, Ceo di Digital 360 e fondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il mercato degli smartwatch è destinato a una crescita sostenuta nel futuro, in coerenza con il macro trend che vede aumentare in tutti i paesi sviluppati l’attenzione per sport, fitness e stili di vita salutistici.