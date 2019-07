Mega Drive Mini: uscita rinviata al 4 ottobre in Europa

L’uscita del Mega Drive Mini, la versione in miniatura della storica console Sega a 16 bit, è stata posticipata di poche settimane: il suo arrivo sul mercato europeo, inizialmente previsto per il 19 settembre 2019, avverrà, infatti, il 4 ottobre. Tramite un comunicato ufficiale, Sega ha spiegato che il rinvio si è rivelato necessario per risolvere alcune sfide logistiche e per soddisfare tutti i pre-order. L’azienda ha chiarito che questo posticipo riguarderà anche il lancio della mini console in Medio Oriente. Il ritardo non interesserà in alcun modo gli altri territori in cui è prevista l’uscita del Mega Drive Mini.

La line up di Mega Drive Mini

Il Mega Drive Mini si differenzierà dalle altre console commemorative, come SNES Mini e PlayStation Classic, per un parco titoli maggiormente nutrito: saranno ben 42 i videogiochi presenti nella console, tutti potenzialmente in grado di soddisfare le esigenze dei fan più nostalgici. L’elenco include classici senza tempo come Tetris, Sonic The Hedgehog e Golden Axe. Le line up delle console europee e statunitensi saranno identiche, mentre saranno presenti delle differenze con la versione giapponese. Ecco l’elenco completo dei giochi a 16 bit con cui potranno divertirsi i giocatori europei:

• Sonic The Hedgehog

• Ecco the Dolphin

• Castlevania: Bloodlines

• Space Harrier 2

• Shining Force

• Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

• ToeJam & Earl

• Comix Zone

• Altered Beast

• Gunstar Heroes

• Earthworm Jim

• Sonic The Hedgehog 2

• Castle of Illusion Starring Mickey Mouse

• World of Illusion Starring Mickey Mouse and Donald Duck

• Contra: Hard Corps

• Thunder Force III

• Super Fantasy Zone

• Shinobi III: Return of the Ninja Master

• Streets of Rage 2

• Landstalker

• Mega Man®: The Wily Wars

• Street Fighter II®: Special Champion Edition

• Ghouls 'n Ghosts

• Alex Kidd in the Enchanted Castle

• Beyond Oasis

• Golden Axe

• Phantasy Star IV: The End of the Millennium

• Sonic The Hedgehog Spinball

• Vectorman

• Wonder Boy in Monster World

• Tetris

• Darius

• Road Rash II

• Strider®

• Virtua Fighter 2

• Alisia Dragoon

• Kid Chameleon

• Monster World IV

• Eternal Champions

• Columns

• Dynamite Headdy

• Light Crusader