Uber martedì 9 luglio 2019 ha lanciato il suo primo servizio in elicottero a New York per un rapido, ma costoso, viaggio verso l’aeroporto.

Si chiama Uber Copter e trasporta in volo i passeggeri da Manhattan all'aeroporto John Fitzgerald Kennedy in soli otto minuti.

Come riporta Telegraph, i clienti, tramite l’applicazione di Uber, possono ordinare la corsa direttamente il giorno stesso o possono decidere di preordinarla con un anticipo massimo di cinque giorni.

Uber Copter: tariffe e orari

Ogni singolo tragitto in volo prevede una spesa tra i 200 e i 250 dollari.

Il servizio è disponibile da lunedì a venerdì, nel pomeriggio, ed è riservato agli utenti Platinum e Diamond di Uber, ovvero ai passeggeri che hanno accumulato più di 2.500 punti. Si ottiene una quantità di punti pari alla spesa effettuata quando si utilizzano Uber Pool e Uber Eats e fino a tre punti per ogni dollaro per essere trasportati dai veicoli di lusso con Uber XL.

Ogni elicottero può trasportare fino a un massimo di 5 passeggeri, ognuno dei quali può portare a bordo un bagaglio a mano e una borsa o un porta computer.

I voli, secondo quanto riporta la CNN, sono gestiti da HeliFlite, una compagnia di elicotteri charter del New Jersey. Ai passeggeri, inoltre, è vietato dare una mancia ai piloti dell’elicottero.

Obiettivi futuri e critiche

L’obiettivo principale di Uber è quello di offrire agli utenti una piattaforma in grado di gestire ogni genere di trasporto: dalla bicicletta all’auto e dallo scooter all’elicottero. Bill de Blasio, sindaco di New York, come riporta il quotidiano britannico, non avrebbe ben accolto in lancio di questo nuovo servizio.

"Penso che abbiamo bisogno di un divieto totale degli elicotteri che sorvolano Manhattan stessa", ha dichiarato in un’intervista nel mese di giugno, a seguito di un incidente aereo che è costato la vita al pilota, tragedia che ha sollevato dubbi sulla sicurezza del traffico aereo in città.