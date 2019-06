E3, Nintendo presenta un mare di giochi per Switch

Last but not least, si dice da queste parti, all’E3 venne il giorno di Nintendo. Ultima delle grandi case a presentare i suoi prodotti subito prima che si apra la kermesse losangelina, il direct dell’azienda nipponica ha confermato l’impegno su quella che è ormai la console del momento, la Switch.

Tanto software e poco hardware insomma, anche perché l’attuale va già benissimo a giudicare dalle vendite e dall’apprezzamento dei giocatori. Per quel che resta del 2019 e oltre vedremo così arrivare sullo schermo della piccola grande ibrida titoli come Pokémon Spada, Pokémon Scudo, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order, Fire Emblem: Three Houses, Animal Crossing: New Horizons, ASTRAL CHAIN™ e Super Smash Bros. Ultimate. Dalla linea presentata, come potete leggere, ce n’è davvero per tutti i gusti. Il primo a debuttare tra i titoli sarà Super Mario Maker 2 (28 giugno) che farà la gioia dei più piccoli come del resto, per restare in famiglia, Luigi’s Mansion 3, la cui uscita è programmata entro il 2019. Altra specialità della casa i Pokemon con Pokémon Spada e Pokémon Scudo, quella che è stata annunciata come la nuova generazione dei simpatici mostriciattoli da accalappiare. In questo caso l’appuntamento è per il 15 novembre.

Altro gioco che ha suscitato grande interesse Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, previsto per il 19 luglio con gli eroi del mondo creato da Stan Lee da assemblare per fronteggiare il letale Thanos e i suoi seguaci. Meritano una menzione a parte anche l’invasione interdimensionale da sventare in Astral Chain (30 agosto), il nuovo gioco d’azione di Platinum Games, Fire Emblem: Three Houses (26 luglio) dove un’accademia di ufficiali molto particolare prima prepara gli allievi e poi li mette contro e Daemon X Machina (13 settembre), con un nuovo assalto al nostro pianeta da sventare (questa volta i cattivi sono robot controllati da un’intelligenza artificiale). Nintendo ha anche svelato due nuovi personaggi scaricabili a pagamento per Super Smash Bros. Ultimate: l’Eroe della serie Dragon QuestT arriverà quest’estate, mentre per Banjo e Kazooie bisognerà aspettare l’autunno. La conferenza si è conclusa con l’annuncio dell sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. E’ attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, il conto alla rovescia è iniziato.