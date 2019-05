Geesaa, la macchinetta per il caffè per un'esperienza personalizzata

Uno dei modi migliori per iniziare la giornata è bere un buon caffè. Non sempre però si riesce a trovare il tempo per andare al bar prima di recarsi a lavoro. Una possibile soluzione a questo problema è Geesaa, una macchinetta intelligente in grado di preparare il caffè in tre minuti. È stata ideata da un team di ingegneri ed esperti della torrefazione di Taiwan. Il dispositivo è dotato di un braccio rotante che replica il movimento con cui i baristi versano l’acqua durante la preparazione della bevanda. Secondo gli esperti della giovane startup taiwanese, è proprio questa caratteristica che rende Geesaa capace di preparare un caffè di alta qualità ogni volta. Una base girevole segue i movimenti del braccio rotante, rendendo l’operazione ancor più precisa. Il dispositivo è compatibile con tutte le tipologie di chicchi di caffè in commercio.

L’app di Geesaa

Grazie a un’applicazione dedicata (scaricabile gratuitamente) è possibile personalizzare vari parametri, come la temperatura e il tempo di preparazione, ottenendo ogni volta un caffè in linea con le proprie preferenze. L’app consente anche di selezionare varie ricette ideate dai torrefattori che hanno collaborato alla realizzazione di Geesaa: in questo caso è sufficiente esprimere la propria preferenza e lasciare che il dispositivo pensi a tutto il resto. È possibile ottenere lo stesso risultato anche utilizzando una speciale carta NFC. In assenza di una connessione Wi-Fi è possibile continuare a utilizzare Geesaa senza problemi, ma si è costretti a rinunciare alle funzionalità aggiuntive presenti nell’app dedicata. La macchinetta per il caffè intelligente è il frutto di tre anni di sviluppo. Alla sua realizzazione hanno contribuito dei barman con molti anni di esperienza alle spalle, desiderosi di dare vita a un prodotto all’altezza delle aspettative dei professionisti del settore. Recentemente, la start up taiwanese ha lanciato su Kickstarter una campagna per finanziare il progetto. La cifra fissata come obiettivo è già stata superata e le spedizioni di Geesaa inizieranno a partire dal prossimo ottobre.