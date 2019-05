LG lancia “Zero Carbon 2030”, programma per ridurre emissioni di CO2

LG Electronics lancia il suo impegno per l’ambiente. L’azienda sudcoreana ha infatti annunciato il programma “Zero Carbon 2030”, il cui intento è quello di azzerare le emissioni nette di carbonio entro i prossimi 12 anni negli stabilimenti di tutto il mondo. Per raggiungere l’obiettivo, la multinazionale prevede di dimezzare la produzione di CO2 rispetto al 2017, implementando allo stesso tempo progetti che impongano l’utilizzo di energie rinnovabili.

Emissioni da 2 milioni di tonnellate a 960mila entro 2030

Tramite una nota ufficiale, LG ha comunicato che attuerà una serie di iniziative strategiche che le consentiranno di ridurre le emissioni di carbonio in tutti i suoi siti produttivi sparsi nel mondo dalle quasi 2 milioni di tonnellate del 2017 a 960mila tonnellate entro la fine del 2030. Su questo fronte, l’azienda è impegnata a espandere le proprie tecnologie a energia solare, facendo ricorso anche a soluzioni business-to-business come i refrigeratori EMS. Inoltre, LG implementerà i suoi progetti di Clean Development Mechanism (CDM), uno dei meccanismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto, che consente alle imprese dei paesi industrializzati con vincoli di emissione di realizzare progetti che mirano alla riduzione della produzione di CO2 nei paesi in via di sviluppo, utilizzando il proprio capitale e le proprie tecnologie. In questo modo, la multinazionale asiatica prevede di ottenere crediti per la Certified Emission Reduction, rilasciati dalla Convenzione dell'Onu sui cambiamenti climatici.

Impegno costante nella lotta ai cambiamenti climatici

Lee Young-jae, vicepresidente della sicurezza ambientale di LG Electronics, ha voluto commentare l’impegno assunto dall’azienda per rendere la sua produzione sempre più eco-sostenibile. ”Il nostro sforzo - si legge nella nota - nella lotta al cambiamento climatico globale è costante. I progressivi passi fatti da LG nella riduzione delle emissioni di carbonio negli stabilimenti di tutto il mondo, insieme ai molti altri progetti CDM in programma, esemplificano - conclude - il fermo impegno della società nei confronti della sostenibilità ambientale“.