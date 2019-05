L'attesa per il nuovo modello dello smartphone del produttore cinese OnePlus si fa palpabile e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale si rincorrono le indiscrezioni, le fughe di immagini e le ipotesi sulle caratteristiche tecniche del dispositivo. Vediamo cosa è lecito attendersi da OnePlus 7 e da OnePlus 7 Pro anche se solo il 14 maggio, giorno dello svelamento al mondo dei gadget, sapremo con certezza di che pasta sono fatti.

I modelli in arrivo

La prima cosa da affrontare è il numero di modelli che saranno commercializzati. Dovrebbero essere tre. Un modello base, OnePlus 7, uno ricco di tecnologia top di gamma e una versione pronta per connettersi alla rete alla folle velocità del 5G. Della versione 5G non si sa molto, anche se è opinione diffusa che l'altissima velocità verrà implementata solo sul modello di fascia alta, e quindi il OnePlus 7 di quinta generazione sarà molto probabilmente un OnePlus 7 Pro 5G.

Dimensioni e schermo

A giudicare dalle prime immagini che si possono considerare ufficiali e che riguardano solo il modello base, diffuse in rete dal reporter tedesco Roland Quandt, i nuovi modelli non saranno troppo dissimili dall'ultimo presentato, il OnePlus 6T. Il 7 avrà una diagonale di 6,4 pollici, mentre il 7 Pro leggermente più grande, tra i 6,5 e i 6,7 pollici in base alle opinioni degli esperti e sarà (qui i pareri sono concordi) il primo OnePlus a tutto schermo, senza cioè bottoni o fotocamere a limitare l'estensione del display su tutta la superficie superiore del telefono.

Il display del modello base adotterebbe tecnologia AMOLED full HD, mentre il Pro sfodererebbe – condizionale sempre d’obbligo - uno schermo in grado di supportare il HDR+10, formato spinto da Samsung e Amazon che garantisce colori più vividi. Se così sarà confermato, OnePlus 7 Pro sarà il primo, dopo il Galaxy 10, ad adottare tanta qualità cromatica.

Lenti e obiettivi

Il reparto ottico è sempre stato quello più debole per OnePlus. Coi nuovi modelli le cose dovrebbero aggiustarsi e il gap con la concorrenza – sempre più agguerrita in fatto di fotografia, come dimostra l'ultimo Huawei P30 – dovrebbe ridursi. Su OnePlus 7 doppia fotocamera posteriore, una da 48megapixel, l'altra da 5; frontalmente invece l'ormai classica goccia in rilievo sull'estremità alta dello schermo. Il OnePlus 7 Pro di fotocamere posteriori ne ha invece tre, una da 48Mpixel, una da 8Mpixel con teleobiettivo 3x, e una da 16Mpixel con lente grandangolare.

Per quel che riguarda la fotocamera frontale il modello Pro non prevede la goccia in rilievo ma una soluzione a scomparsa, con apertura e chiusura azionate da uno scorrimento motorizzato.

Processori e memoria

Sotto la scocca – che per la prima volta nel 7 Pro avrà parti cromate – si nasconde un processore potente, lo Snapdragon 855. Il OnePlus 7 monterà due possibili Ram, rispettivamente da 6 e da 8 giga. La memoria invece varierà dai 128 ai 256 giga. Per il Pro invece la Ram arriva fino a 12 giga e con buona probabilità sarà presente per la prima volta la specifica di memoria Universal Flash Storage (UFC) 3.0 che garantirà maggiore velocità e affidabilità dell'archivio.

Accesso

Non si sa molto di quale sistema, o quali sistemi, saranno integrati nei nuovi smartphone per sbloccarne l'accesso. Le ipotesi spaziano dal riconoscimento dell'impronta digitale posteriore, a quello anteriore direttamente sullo schermo (non essendoci tasti frontali), fino allo sblocco tramite riconoscimento biometrico del viso. Possibile che soprattutto il OnePlus 7 Pro adotti due di queste soluzioni contemporaneamente.

I prezzi previsti

Per un'azienda che è nata e cresciuta rapidamente puntando su soluzioni tecnologicamente avanzate a un prezzo abbordabile, il pricing diventa particolarmente strategico. Le ipotesi sono svariate, ci sono però dei punti fermi che aiutano a farsi un'idea più precisa. OnePlus 7 non dovrebbe costare meno del modello precedente, il 6T: è lecito attendersi una forbice tra i 550 e i 600 euro. Per il modello Pro l'esborso, ovviamente, cresce e potrebbe aggirarsi tra i 150 e i 200 euro più del modello base. Con la tecnologia 5G il totale crescerà ancora e in modo sensibile, pare di 300 euro rispetto al Pro. Nel mercato indiano, dove OnePlus ha guadagnato grande popolarità, sono trapelati dei prezzi che indicano il prezzo del OnePlus 7 Pro vicino, se non sopra, all'equivalente di 800 euro. Forse il marchio dell'alta qualità a basso costo sta riposizionandosi e aprendo un mercato parallelo destinato a competere, non solo per tecnologia ma anche per listino, ai big a cui ha da sempre fatto la guerra.