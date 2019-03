Puyo Puyo incontra Tetris, il divertimento raddoppia

Cosa succede quando i duri tetramini incontrano i morbidi puyos? Niente di apocalittico, a parte il divertimento di Puyo Puyo Tetris. Il gioco targato Sega è ora disponibile in digitale sul PSN Store di PlayStation 4 e permette a chi si vuole cimentare nel rompicapo di decidere se impilare e cancellare coloratissimi oggetti da solo o affrontando freneticamente gli amici in un "uno contro uno". Ma a parte quelle classiche, a rendere ancora più intrigante questo ”crossover” c'è una quantità di modalità in grado di incontrare i gusti di tutti. (GUARDA IL TRAILER)

Si va dalla modalità Avventura che in single player offre al giocatore 10 livelli, in ognuno dei quali troverà diversi personaggi con sfide uniche dagli universi di Puyo Puyo e Tetris a quella in Arcade Multiplayer, in cui fino a 4 giocatori in locale potranno sfidarsi in una serie di varianti tutte estremamente coinvolgenti. E ancora: in Versus i giocatori si confrontano testa a testa in Puyo Puyo o Tetris, in Swap dovranno invece competere alternativamente sia nei livelli di Puyo Puyo che in quelli di Tetris mentre in Fusion si cimenteranno in entrambi i giochi nello stesso stage, in Big Bang sarà il tempo il primo nemico da battere per finire con la modalità Party dove i puzzle contengono oggetti speciali che possono aiutare o danneggiare i contendenti.

Nella modalità multiplayer online fino a 4 giocatori ci si potrà cimentare anche on-line ovviamente su scala globale nella Puzzle League o nella modalità di gioco Free per un’esperienza più “casual” dove non saranno annotati i record e dove si possono personalizzare le partite con delle impostazioni uniche e invitare gli amici a provarle. Ma c’è di più: con la modalità Replays si potranno salvare e caricare le partite online da mostrare agli amici, o cercare le partite di altri giocatori utilizzando il sistema di tag e filtri.

Ci si potrà misurare anche contro la Cpu in match Battle o Endurance in multiplayer o in sfide single-player. Nella Battle si possono sostituire i giocatori umani per sfidare in un match 1 contro 3 degli sfidanti della CPU contemporaneamente, nella Endurance si può intavolare una maratona senza fine contro l’intelligenza artificiale, cercando di ottenere il maggior numero di vittorie di fila. Ultima modalità è la Challenge per misurarsi in una serie di test (Sprint, Marathon,..). Insomma i giochi più che essere fatti, con Puyo Puyo Tetris sono tanti.

