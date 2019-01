Dal videogioco al film, Sony vince con Spider-Man

Anche il nuovo anno per Sony continua sotto il segno del Ragno. Spider-Man: un nuovo universo ha vinto il golden globe come miglior film di animazione, lanciando alla ribalta il personaggio di Miles Morales, il nuovo arrampicamuri protagonista della pellicola a cartoni animati. L’azienda nipponica Miles l’aveva introdotto anche nel gioco Marvel’s Spider-Man, anche se compariva sul finale della storia e acquisiva piuttosto tardi i suoi poteri (è il "tradizionale" Peter Parker infatti il protagonista del gioco). Insomniac Games, che ha sviluppato il titolo per Sony Interactive Entertainment, si è congratulata via Twitter con gli “amici” della Sony. Magari con la speranza di potere essere ricambiata presto considerato che il gioco è in lizza per sei premi (miglior gioco dell’anno, miglior audio, miglior design, miglior narrazione, miglior comparto tecnico, miglior comparto artistico) ai prestigiosi Game Developers Choice Awards in programma il prossimo 20 marzo.

Dal videogioco ai fumetti

D’altro canto Marvel’s Spider-Man un bel riconoscimento lo ha già raggiunto: di essere “convertito” in un fumetto dalla Marvel. La Casa delle Idee ha deciso di dedicare allo Spidey bianco-rosso e blu in formato digitale la serie Spider-Man: City at War, che ricalca la trama del videogame. La storia è affidata a Dennis Hopeless (testi) e Michele Bandini (matite). Un'altra soddisfazione per quello che alcuni analisti hanno definito il videogioco (LEGGI QUI LA NOSTRA RECENSIONE) con le vendite più rapide negli Stati Uniti tra quelli incentrati sui supereroi, superando di fatto anche i risultati di una pietra miliare del genere come la serie di Batman Arkham firmata da Rocksteady e Warner Bros.

