Concorso Vitaminwater: 100mila dollari per un anno senza smartphone

Vitaminwater, un noto marchio di acque funzionali di Coca-Cola, lancia un concorso insolito e contro tendenza: centomila dollari a chi riesce a stare per un intero anno senza smartphone e tablet.

Una sfida fuori tempo atta a premiare la costanza e la distanza dalla tecnologia, che per gestire le partecipazioni al concorso fa affidamento proprio ai device elettronici.

Come partecipare al concorso

Per candidarsi al concorso, riservato ai residenti in Usa, è necessario postare su Instagram o Twitter, entro l’8 gennaio 2019, come si avrebbe intenzione di trascorrere un intero anno senza smartphone, aggiungendo gli hashtag #NoPhoneforaYear e #contest.

Una giuria valuterà successivamente la creatività dei partecipanti alla sfida, assegnando un punteggio in base all’originalità, l’umorismo, la qualità delle foto e dei video, ma anche alla grammatica.

Il fortunato vincitore del concorso dovrà trascorrere 52 settimane senza aver accesso né al proprio smartphone né a quello di parenti e famiglia. Potrà, però, utilizzare il computer e gli altoparlanti smart con Google Home e Amazon Echo, e avrà a disposizione un telefonino old-style.

Le regole della sfida

Spetterà a Vitaminwater controllare il vincitore, facendo verifiche saltuarie e sottoponendolo alla macchina della verità, una volta portata a termine la sfida.

Il partecipante riceverà 10mila dollari nel caso in cui decida di arrendersi dopo sei mesi dall’inizio della competizione. Non è previsto alcun compenso in denaro nel caso in cui decida di rassegnarsi nelle prime settimane.

Sono numerosissime, finora, le candidature dei genitori che promettono di trascorrere più tempo con i figli e le persone care, e quelle dei giovani che hanno intenzione di dedicarsi ai propri hobby.

Livia, per esempio, si dedicherebbe all’osservazione delle costellazioni, Lady Brown, invece, promette di riprendere la scuola e Amelia avrebbe intenzione di concentrarsi sui propri studi accademici. Rhiannon impiegherebbe il tempo, tolto all’utilizzo dello smartphone, per esercitarsi per la maratona, viaggiare sulla Route 66, visitare i parchi nazionali e per attraversare a nuoto il canale della Manica.