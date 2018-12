La fine dell'anno si avvicina ed è tempo di bilanci anche in casa YouTube, la piattaforma ha stilato la classifica dei video più popolari negli ultimi dodici mesi in Italia. Si tratta della YouTube Rewind 2018 che ha messo in fila i filmati con più visualizzazioni, dividendoli tra video musicali e non. Nella prima classifica primeggia il grande successo discografico Takagi & Ketra - Amore e Capoeira ft. Giusy Ferreri, Sean Kingston, mentre tra i video considerati non musicali il primato è stato conquistato dalla prima esibizione sul palco di X Factor di una dei talenti dell'edizione 2018, Martina Attili.

La classifica dei video (non musicali) più popolari in Italia

Il primo posto di questa classifica è stato conquistato da Martina Attili, con un video pubblicato su YouTube solo a settembre. Ciononostante la giovane cantate romana con la sua 'Cherofobia' ha collezionato quasi 18 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto ci sono i iPantellas con 'Tisana', mentre al terzo gradino del podio troviamo i comici sardi che si sono riuniti per raccogliere fondi per la ricerca nel video 'Per chi non lo SLA'. A completare la top ten ci sono: Alessandro Borghese giudica le persone; Gli Autogol - Inno dei non mondiali - Formentera 2018 (feat. Dj Matrix); Young Cagnolino - Bau arf arf arf; Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino emoziona con il monologo "La notte"; Cristiano Ronaldo reagisce al video "dove lo trovo su FIFA + Crossbar challenge"; Arriva alla cassa ma non ha soldi per pane e latte, le reazioni della gente [Esperimento sociale]; ed infine Mates - Intervista a cinque!.

La classifica dei video musicali più popolari in Italia

Per quanto riguarda invece i video musicali, la classifica di YouTube fotografa una nuova impennata nei gradimenti della musica italiana: tra i primi 10 video, infatti, ben nove sono opera di nostri connazionali. Dopo 'Amore e Capoeira', al secondo e al terzo posto ci sono: Baby K con 'Da zero a cento' e Ghali con 'Cara Italia'. L'unico straniero in classifica è Alvaro Soler con 'La Cintura' in quinta posizione, preceduto da Nera con 'Irama' e seguito da J-AX e Fedez con 'Italiana', in sesta posizione. Chiudono la top ten: Fred De Palma - D'Estate non vale (feat. Ana Mena); Lo Stato Sociale - Una Vita In Vacanza (Sanremo 2018); Carl Brave - Fotografia ft. Francesca Michielin, Fabri Fibra; e i Thegiornalisti con 'Questa nostra stupida canzone d'amore'.

Codice Youtube, l'inchiesta di Sky Tg24

Tra i video con più visualizzazioni di Youtube si nascondo però anche delle insidie. Un'inchiesta di Sky Tg24 ha messo in evidenza come la piattaforma proponga spesso ai suoi utenti filmati estremi o talvolta fake news (L'INCHIESTA DI SKYTG24) , che finiscono tra i contenuti suggeriti anche se non sono tra quelli più visti.