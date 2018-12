Nintendo nel 2019 tornerà re delle console: più Switch vendute che PS4

A quasi 25 anni dal debutto assoluto, PlayStation è ancora la console più popolare in tutto il mondo se si guarda alla diffusione. Tuttavia, qualcosa sta per cambiare: nel 2019, infatti, Nintendo dovrebbe riguadagnare dopo 10 anni la prima posizione per quanto riguarda il mercato globale attuale, vendendo più Switch rispetto a quanto Sony farà con PlayStation 4 e 4 Pro. Lo rivelano le previsioni effettuate da Strategy Analytics (SA), che sottolinea come il sorpasso potrebbe avvenire in un momento di grande fermento per il settore. Il numero di console vendute nel 2018 sarà infatti il più alto mai registrato dal 2010.

2018, anno d’oro per le console

L’anno che si sta per chiudere è stato quindi un grande successo per i colossi del settore del gaming. I videogiocatori di tutto il mondo hanno infatti acquistato 46.1 milioni di console, un livello che non veniva raggiunto da otto anni e che ha portato a un giro d’affari di 15.4 miliardi di dollari, un incremento del 7.6% rispetto al 2017. I possessori di console a livello globale stanno nuovamente aumentando, tanto che il 45% delle case in Nord America e il 20% di quelle in Europa occidentale ne sono dotate. Al momento, la Sony rimane largamente l’azienda più popolare: circa metà dei videogiocatori mondiali possiede infatti una PlayStation, e nell’84% dei casi si tratta dei modelli 4 o 4 Pro.

Nintendo ritorna al comando

Microsoft e Nintendo sono però in crescita, e in particolare per quest’ultima il 2019 dovrebbe essere un’annata speciale. Per la prima volta dal 2009, infatti, la casa giapponese dovrebbe riconquistare il primo posto nelle vendite di console. Strategy Analytics si aspetta che il colosso venda 17.3 milioni di Nintendo Switch, contro i 17.1 milioni di PS4 e PS4 Pro di Sony. Secondo David Watkins di SA il mercato delle console rimane in salute e “rifiuta di morire”, nonostante molti esperti prevedessero un declino dovuto alla realtà virtuale e ai dispositivi mobile. In realtà, nel 2019 il giro d’affari generato da queste piattaforme dovrebbe calare del 10%, ma stando gli analisti entro il 2023 si tornerà ai livelli attuali grazie all’uscita di console quali PS5 e gli aggiornamenti di Xbox e Nintendo Switch.