Lucca Comics 2018, ecco i giochi in fiera

Questa settimana Lucca sarà comics, certo, ma anche games, e nello specifico videogames. La parte del leone sul fronte videoludico la farà Nintendo che porterà alla kermesse toscana, in programma da mercoledì a domenica, nel padiglione monografico posizionato in piazza Bernardini una serie di esclusive per ogni fascia d’età.

Nintendo cala un tris d'assi

In anteprima sarà così possibile provare titoli in uscita nei prossimi mesi come Super Smash Bros. Ultimate a Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! e l’italianissimo Okunoka dagli indie di Caracal Games, oltre ad hit del momento come Super Mario Party, FIFA 19, Starlink: Battle for Atlas e Diablo III: Eternal Collection. Ma oltre che giocare, nello spazio della casa nipponica sarà possibile ascoltare presentazioni e partecipare ad eventi speciali. Come ad esempio proprio in occasione del lancio del già citato Diablo III: Eternal Collection, terzo capitolo della storica serie Blizzard, per cui la software house ha organizzato un incontro con quattro dei più famosi autori italiani di fumetti: Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Riccardo Torti e Ausonia. Un altro appuntamento da segnarsi è quello con Tommaso Bonanni e Giovanni Lo Re di Caracal Games che presenteranno ai fan il loro platform per hardcore gamer Okunoka e risponderanno ad ogni curiosità sulla sua realizzazione.

Nintendo sarà presente non solo all’interno del suo padiglione, ma anche nell’area dedicata al mondo Pokemon, situata all’interno del Family Palace, al Real Collegio, regno delle famiglie e dei bambini, il cui accesso è gratuito, che oltre a giocare con i simpatici mostriciattoli potranno disegnarli e colorarli. I momenti dedicati a Pikachu e compagnia sul palco centrale di Lucca Comics & Games si svolgeranno quotidianamente e verranno gestiti dagli youtuber Cydonia, Chiara, Federic95ita e dalla community Poke3mon Millennium

PlayStation risponde con Spider-Man

Sony risponde, e non poteva essere diversamente visto il contesto, con uno stand dedicato al suo supereroe (e al suo gioco) del momento: Spider-Man. E allo spazio allestito a piazza Colonna Mozza sarà presente anche Christian Cameron, Design Director di Insomniac Games, proprio lo studio di sviluppo di Marvel’s Spider-Man, che parteciperà ad un panel dedicato alle sinergie tra videogiochi e fumetti insieme ai disegnatori Marvel, Marco Checchetto e Jacopo Camagni, Xbox di Microsoft non sarà invece direttamente sul posto, ma garantirà il presidio con alcuni partner.

Molti anche i panel sul tema videogames, da quello con ospite speciale l'Executive Producer della serie Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto all’accademia di e-sports (tema caldissimo) dell’ex ferrarista Jean Alesi, passando per alcuni incontri di tipo educational fino al Bit District, oltre mille metri quadrati dedicati ai videogiochi in piazzale San Donato.