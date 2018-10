Lucca Comics and Games 2018 celebra il Made in Italy. La più importante fiera del fumetto italiano si prepara ad aprire i battenti nel centro storico della città toscana dal 31 ottobre al 4 novembre. Nonostante il tema fortemente nazionale, anche quest'anno ad animare i cinque giorni di rassegna ci saranno ospiti provenienti da tutto il mondo. Confermata inoltre la presenza dell'Area Movie, a cura di QMI Stardust, che proietterà anteprime, organizzerà attività, incontri e masterclass.

Lucca Comics 2018: il tema e il poster

Il tema di Lucca Comics and Games 2018 sarà Made in Italy. Ogni anno la manifestazione celebra gli autori del fumetto, artisti, game designer, animatori e creatori di contenuti che portano oltre i confini patrii l'arte e l'innovazione italiana. Ciò non significa però che Lucca Comics ridurrà il suo parterre di ospiti internazionali. Come ogni anno saranno presenti grandi nomi al fianco delle celebrità del fumetto nostrano, nel rispetto dei cinque valori che ispirano la manifestazione: inclusione, scoperta, gratitudine, rispetto e community.

Lucca Comics 2018: il poster

Dall'interazione tra arte e grafica algoritmica di Studio Kmzero, Lorenzo Ceccotti, anche noto come LRNZ, ha ideato la serie di poster ufficiali che accompagneranno Lucca Comics 2018. Un lavoro unico. Ogni persona può infatti ottenere la propria locandina personalizzata, semplicemente registrandosi sul sito dell'evento. Il numero di creazioni si moltiplica e si arricchisce grazie agli utenti, "proprio come il grande patrimonio culturale italiano" si legge in una nota della manifestazione. LRNZ terrà uno showcase in Sala Tobino mercoledì 31 ottobre alle 13.

Lucca Comics 2018: gli ospiti

Oltre al creatore del poster, ci sono tantissimi ospiti da non perdere. Tra i nomi più celebri ci sono Leiji Matsumoto (creatore del celebre Capitan Harlock), Zerocalcare, Gipi, Kirkman, Dave McKean (autore di graphic novel quali "Il Selvaggio"), Leo Ortolani (creatore di Ratman), Giorgio Cavazzano, Giacomo Bevilacqua, il maestro del manga Shintaro Kago, José Muñoz, Paco Roca, James O'Darn (creatore de "Il Corvo).

Lucca Comics 2018: le mostre

L’inaugurazione delle mostre di Palazzo Ducale (sabato, 13 ottobre) è stato il primo passo di Lucca Comics & Games. Oltre alle già citate esposizioni su Leiji Matsumoto, LRNZ, Sara Colaone, Jérémie Moreau e Benjamin Lacombe, completano il quadro quelle su Neal Adams e Junji Ito. Mentre con Scuderia Ferrari GP Covers la Casa di Maranello celebra la poster art. Sergio Bonelli Editore dà invece vita a "Dampyr @rt Lucca", mostra dedicata al celebre fumetto. Nel rinascimentale Palazzo Arnolfini, sarà onorata la carriera di Paul Bonner, illustratore per i mondi del Signore degli Anelli, Dungeons & Dragons, Lupo Solitario, Magic, Zombiecide, Games Workshop.

Lucca Comics 2018: le aree tematiche

Il centro storico sarà percorso da tantissimi padiglioni tematici: case editrici, giochi di ruolo e gadget troveranno i loro spazi esclusivi. Come di consueto un intero padiglione sarà invece dedicato ai videogiochi: The Bit District, il terzo padiglione per grandezza della manifestazione, comprende anche spazi per l'arte e il gaming. Lo sport videoludico troverà invece casa all'Esport Cathedral e Village. Immancabile poi una capatina a Japan Town per gli appassionati della cultura fumettistica e non solo del Sol Levante. I bambini potranno essere ospiti di Lucca Junion, in cui ritroveranno anche i mattoncini LEGO. Nell'Area Movie, infine, ci saranno moltissimi eventi dedicati al mondo delle serie tv e del cinema. Anche Sky Italia, Official Broadcaster, parteciperà con un suo padiglione e tanti corner dedicati ai suoi show più noti come "Gomorra - La Serie" (previsto un incontro con l'attore Marco D'Amore), "Il trono di spade" e "House of Cards".

Lucca Comics 2018: gli eventi da non perdere

Tra gli eventi da non perdere il 31 ottobre al Teatro del Giglio si terrà il Feltrinelli Comics Show, una performance musicale dal vivo presentata da Claudio Di Biagio, dove si esibiranno anche Sio, Daniele Fabbri e Lo Stato Sociale. Giovedì 1° novembre alle 10 presso lo Showcase Sala Tobino Sio si esibirà nella sua annuale sfida: 30 strisce in 30 minuti. Kirkman, chairman di Skybound e creatore di The Walking Dead, racconta e svela i segreti delle serie Oblivion Song, Green Valley, Ghosted, Hardcore e Dead Boy Road disegnate da alcuni tra i migliori disegnatori italiani. Sempre il 1° novembre Zerocalcare incontrerà i fan nella Sala Robinson della Chiesa di S. Giovanni alle 14 per l'incontro Educazione subatomica. Alle 16.30 presso il Teatro del Giglio Leiji Matsumoto incontrerà il pubblico. Venerdì 2 novembre ci saranno Leo Ortolani alle 10 nello Showcase Sala Tobino e Giorgio Cavazzano a seguire nella stessa sala, alle ore 12. Sabato 3 novembre si parlerà di Tex e del suo impatto sulla cultura popolare (ore 11, Salone del Vescovado). Domenica 4 novembre tra gli appuntamenti da non perdere c'è l'incontro con José Munoz (ore 13, Showcase Sala Tobino).

Lucca Comics 2018: info e biglietti

Per raggiungere l'area in cui si tiene Lucca Comics and Games 2018 si può utilizzare l'auto, parcheggiando poi in uno dei siti segnalati sulla mappa della manifestazione. Sul sito dell'organizzazione si possono acquistare anche i biglietti con Bracciale Salta la Fila. Chi arriva in aereo può raggiungere Lucca con un comodo collegamento dall'aeroporto alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, per poi da lì prendere un treno per Lucca. I prezzi dei biglietti variano per ogni giorno della manifestazione e vanno dai 17 euro ai 21 euro, con possibilità di usufruire di riduzioni e di sconti legati agli abbonamenti per più giorni (qui tutte le informazioni).