Red Dead Redemption 2, nuovo trailer e preload

“Per la banda sarei disposto a uccidere e a morire”. E’ una delle frasi che sembra ripresa direttamente dal Mucchio selvaggio di Sam Peckinpah e che si sente pronunciare nel trailer di lancio di Red Dead Redemption 2. A una settimana dall’uscita (il 26 ottobre per PlayStation4 e Xbox One) di uno dei titoli più attesi della stagione, Rockstar Games ha dato una gustosa anticipazione ai fan del gioco. (GUARDA IL TRAILER)

Si tratta del seguito di un’avventura ambientata in America nel 1899, in un Far West che inizia ad essere più vicino ai giorni nostri e sempre meno selvaggio. Protagonista è una banda di pistoleri costretta alla fuga dopo un colpo andato male nella città di Blackwater e inseguita da cacciatori di taglie e federali. Arthur Morgan è uno dei banditi che nel corso del gioco si troverà ad aiutare la sua poco raccomandabile “famiglia” e se stesso a salvarsi la pelle tra sparatorie, imboscate, rapine e razzie. Il gioco, realizzato dagli autori di Grand Theft Auto, è la prima esperienza di nuova generazione dopo GTA V e frutto della collaborazione tra tutti gli studi Rockstar del mondo secondo una ricetta che prevede tre ingredienti principali: scenari e atmosfere realistici, mondi esplorabili e curati in ogni dettaglio e protagonisti che diventano nel corso dell’esperienza di gioco figure a 360°.

I punti di forza di RDR

Obiettivi perseguiti sfruttando a pieno per il software le potenzialità delle console di nuova generazione. Il risultato, che si annuncia riuscitissimo anche per RDR, è un’intelligenza artificiale sofisticata, profondità straordinaria delle missioni, cura dei dettagli grafici impressionante (dai modelli delle armi alle razze dei cavalli, passando per le condizioni atmosferiche), colonna sonora e audio degni di un film d’azione. Nell’ultima fatica di Rockstar Games prende così vita un mondo aperto dove il giocatore è chiamato a interagire con un ambiente che esplora (principalmente a piedi o a cavallo) e con altri personaggi. Ogni scelta anche nei rapporti e negli incontri che si fanno lungo il cammino avrà ripercussioni profonde sul prosieguo della storia. (GUARDA IL VIDEO PER SCOPRIRE IL GAMEPLAY)

A proposito dei dettagli tecnici, invece, Rockstar Games ha già attivato il preload su PlayStation Store e Xbox Store. Servirà avere uno spazio piuttosto libero su disco poiché chi acquisterà la versione fisica avrà bisogno di 99 GB su PS4 (più altri 50 GB per download e installazione) e 107 GB su Xbox One.

