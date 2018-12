Apple, l'iPhone più economico potrebbe chiamarsi XC

APPLE KEYNOTE 2018: TUTTE LE NOVITÀ

Anche l'iPhone più economico ha un nome: dovrebbe chiamarsi "XC". L'ufficialità arriverà solo il 12 settembre, data scelta dall'azienda di Cupertino per presentare i nuovi dispositivi. L'indiscrezione invece arriva da alcune slide, circolate sul social network cinese Weibo e appartenenti ad alcuni rivenditori di Apple.

XC, XS e XS Plus?

Le foto, oltre a svelare il nuovo nome, confermano buona parte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Il dispositivo più a buon mercato, con display Lcd da 6,1 pollici, dovrebbe partire da 699 dollari. Come previsto, quindi, l'idea di "low-cost" va comunque adeguata agli standard di prezzo di Apple. Quanto agli altri due smartphone, attese rispettate a metà. L'iPhone Oled da 5,8 pollici (la stessa dimensione del X) dovrebbe chiamarsi XS e costare 900 dollari. Mentre secondo la slide di Weibo, l'iPhone extra-large, con Oled da 6,5 pollici, costerebbe 1000 dollari (sempre come prezzo di partenza consigliato) e si chiamerebbe XS Plus. Questa fonte, quindi, smentirebbe le precedenti indiscrezioni (riportate da 9to5Mac e Bloomberg), secondo le quali il più ampio dei tre dispositivi avrebbe rinunciato all'etichetta “Plus” per chiamarsi XS Max.



I prezzi previsti

Quella sul nome dell'iPhone più economico non è la sola indiscrezione di giornata. Ben Geskin, specializzato in "leak" di nuovi dispositivi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e le stime di prezzo dei nuovi telefonini Apple. Il XC ("Ten C") dovrebbe optare, anche questa volta in linea con le previsioni, su uno stile meno sofisticato (anche se molto simile ai fratelli più costosi) e su colorazioni più giovanili. Spicca, tra il bianco e il nero, un inedito bordeaux. Confermata anche la voce di una doppia Sim, anche se non è ancora chiaro se sarà presente su tutti i mercati o solo su alcuni (a partire da quello cinese). Geskin ha poi pubblicato le proprie stime di prezzi in euro (che non obbediscono solo al cambio con il dollaro ma anche questioni legate alla distribuzione nei singoli mercati). L'iPhone XC dovrebbe partire da 799 euro. L' XS da 1029 euro (inferiore al prezzo di partenza del X) e XS Max (o Plus) da 1149 euro. Ma con la versione da 512 GB che arriva a 1479 euro.