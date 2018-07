Amazon: è iniziato il Prime Day, ecco come funziona

Alle 12 del 16 luglio è cominciato il Prime Day, un’iniziativa promozionale organizzata da Amazon che per 36 ore, ogni anno in questo periodo, permette agli utenti di Amazon Prime di acquistare molti prodotti del suo catalogo in offerta.

Come funziona il Prime Day di Amazon

Quest’anno il Prime Day durerà 36 ore invece di 24, come invece era avvenuto gli anni precedenti. L’edizione del 2018 terminerà alla mezzanotte di martedì 17. Non tutte le offerte, però, saranno valide per tutte e 36 le ore. Alcuni articoli, infatti, entreranno in promozione alla mezzanotte di lunedì e Amazon lancerà anche sconti "lampo" che rimarranno attivi solo per qualche ora. Nel complesso, ha fatto sapere il colosso di Seattle, le offerte saranno il 50% in più rispetto al 2017. Per l'occasione verranno messi in vendita anche diversi articoli in edizione limitata per i clienti Prime. Per poter acquistare i prodotti in sconto è necessario essere iscritti al servizio che consente, dietro il corrispettivo di 36 euro l’anno o 4,99 euro al mese, di ricevere le consegne entro un giorno senza costi aggiuntivi. L’abbonamento a Prime prevede un periodo di prova gratuita, che può essere utilizzato anche durante il Prime Day: il recesso entro i primi 30 giorni non prevede costi.