Microsoft aggiorna Windows 10, ecco le novità in arrivo

Nuove funzioni per aumentare la produttività, evitare perdite di tempo nella ricerca di documenti sul pc e per semplificare la navigazione online: Microsoft annuncia il Windows 10 April 2018 Update, aggiornamento dell'ultimo sistema operativo del colosso di Redmond. L'update sarà disponibile da lunedì 30 aprile e inizierà a essere distribuito a partire dall'8 maggio. Ecco le principali novità in arrivo.

Timeline, un aiuto per trovare file e documenti

L'aggiornamento introduce Timeline, una funzione che permetterà agli utenti di evitare perdite di tempo per la ricerca nella posta o nelle cartelle di documenti o altri file di cui hanno perso traccia. Timeline consentirà infatti di "tornare indietro" per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava lavorando su quei documenti. Il nuovo aggiornamento permetterà inoltre di riavere a disposizione le attività che gli utenti stavano facendo su Microsoft Edge od Office 365 su un dispositivo iOS o Android quando tornano davanti al loro pc con Windows 10.

Focus Assist migliora la concentrazione

Focus Assist aiuterà le persone a non disperdere le proprie energie e a restare concentrate: si tratta di una nuova funzione che gli utenti potranno attivare ogni volta che desiderano portare a termine un'attività specifica senza distrazioni. Un modo insomma per disattivare temporaneamente notifiche o social media. La funzione potrà essere impostata anche attivarsi automaticamente in determinate fasce orarie della giornata. A consentire delle eccezioni saranno gli stessi utenti che potranno decidere, ad esempio, di voler ricevere notifiche di mail da determinati contatti.

Dictation, funzione potenziata

Con il Windows 10 April 2018 Update, Microsoft potenzia la funzione Dictation che serve per prendere appunti o scrivere un documento utilizzando la propria voce. La nuova versione promette di "catturare" più rapidamente e accuratamente le parole dette dall'utente.

Navigazione online meno fastidiosa

L'aggiornamento del sistema operativo rinnoverà anche il browser Microsoft Edge per navigare online: gli utenti ad esempio potranno disattivare o riattivare il suono proveniente da una scheda specifica, leggere a schermo intero le pagine web o stamparle in formato più pulito. Arriveranno anche nuovi strumenti per gli aiuti grammaticali e una rinnovata opzione per la compilazione automatica dei form online.