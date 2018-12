Instagram, sull'app arriva la funzione per il formato "Ritratto"

Foto su Instagram con qualità sempre più professionale. Lo promette "Ritratto", la nuova funzione della fotocamera del social disponibile con l'ultimo aggiornamento dell'app per dispositivi Android e iPhone.

"Ritratto"

La novità è accessibile tra le opzioni della fotocamera nelle Storie di Instagram e offre all'utente la possibilità di realizzare scatti artistici e in alta qualità. "Ritratto", spiegano gli sviluppatori, si attiva all'apertura della fotocamera e appare accanto alla già nota "Superzoom" sotto il pulsante di registrazione. Per vedere "Ritratto" in azione l'utente non dovrà fare altro che decidere se scattare un selfie o immortalare un amico attraverso la fotocamera posteriore dello smartphone. Al momento dell'inquadratura, la funzione sfocherà leggermente lo sfondo mettendo in risalto il soggetto al centro dell'obiettivo. A quel punto l'utente non dovrà fare altro che scattare la foto o registrare una clip. Al termine dell'operazione si potranno aggiungere filtri, adesivi e testo prima di inviare il contenuto agli amici o di aggiungerlo alla propria Storia.

L'adesivo @menzione



Disponibile con la versione 39.0 di Instagram, "Ritratto" permetterà anche di interagire direttamente con altri utenti registrati grazie all'adesivo @menzione. Si tratta di un'ulteriore funzione (al momento disponibile solo per iOS) che consente di connettersi con i propri amici nelle Storie ancora più facilmente. Dopo aver scattato una foto o registrato un video con la fotocamera delle Storie, basterà aprire il menù degli adesivi, toccare @menzione, iniziare a digitare il nome dell'account che si desidera citare e selezionarlo tra le opzioni che vengono visualizzate. Si potrà quindi ruotare, ridimensionare e posizionare l'adesivo a piacimento.