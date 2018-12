Star Wars: Jedi Challenges, in Italia il gioco in realtà aumentata

Lenovo (con il suo visore Mirage) e Disney hanno presentato sul mercato italiano Star Wars: Jedi Challenges, gioco in realtà aumentata legato alla saga creata da George Lucas. Basterà indossare il visore, collegarlo a uno smartphone e gestire il proprio controller, una spada laser modellata sull’arma utilizzata da Anakin Skywalker, Luke Skywalker e Rey.

Come funziona il gioco

I giocatori possono immedesimarsi nel personaggio Jedi e affinare il proprio talento attraverso diverse esperienze di realtà aumentata, ciascuna con molteplici livelli di gioco immersivo. Per guidare il giocatore, Star Wars: Jedi Challenges presenta l’Archivista, un personaggio di Star Wars del tutto nuovo che dà istruzioni sull’uso della Forza e sulla conoscenza dei Jedi. I contenuti del gioco comprendono inoltre un nuovo pianeta e i personaggi che appaiono in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il giocatore imparerà a perfezionare la propria abilità nell’uso della spada laser, a comandare truppe in missioni per sconfiggere l’Impero e a giocare con gli Holochess, gli scacchi olografici.

Hardware e tecnologia

Il primo passo per giocare è scaricare l'app Star Wars: Jedi Challenges. Quello successivo è collegare allo smartphone il visore Lenovo Mirage. Il dispositivo è associato a un “beacon di tracciamento”, cioè un sistema che permette di capire i movimenti del giocatore, che così potrà spostarsi liberamente “al comando” delle sue armate. La spada laser fa da controller e da puntatore, grazie ai comandi virtuali e a due pulsanti presenti sull'impugnatura. I giocatori saranno quindi in grado di vedere il raggio luminoso che parte dall’elsa della spada e di utilizzarlo per interagire con il mondo all’interno del gioco.