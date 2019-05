Dopo la guerra si ricomincia in Brasile, nel 1950. L'Italia (che viaggia in nave per lo shock post-Superga) delude e tutto sembra apparecchiato per la vittoria dei padroni di casa. Ma nell'ultima partita del girone finale va in scena l'imprevedibile: l'Uruguay rimonta lo svantaggio iniziale e coi gol di Ghiggia e Schiaffino (nella foto) vince partita e trofeo. L'Uruguay è di nuovo campione del mondo, il dramma sportivo e sociale del Brasile assume addirittura un nome tutto suo: il "Maracanazo"