Nel 2015 arriva agli ottavi del Roland Garros (e ai quarti in doppio). Anche a Wimbledon è sconfitta ai quarti nel doppio (insieme a Hsien Su-wei). Si presenta agli Us Open come testa di serie 26. Batte ai quarti Petra Kvitova e in semifinale Simona Halep, raggiungendo la sua prima finale singolare di uno Slam in carriera