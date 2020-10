8/15 ©Getty

Due vittorie - anche se negli anni '70 - e due finali perse, valgono per il Borussia Mönchengladbach la sesta posizione in questa graduatoria. Nel 1975 contro gli olandesi del Twente, i tedeschi si portarono a casa il primo trofeo internazionale della loro storia-. Nel 1979 il Borussia si aggiudicò per la seconda volta la Coppa UEFA battendo in finale la Stella Rossa. (Nella foto una sfida con il Liverpool del 1978)