L’ex fuoriclasse, nato il 17 giugno 1945, è considerato da molti il più forte ciclista di tutti i tempi e vanta numerosi primati. Per lui, in carriera, le vittorie in cinque edizioni del Tour de France, cinque del Giro d'Italia, una Vuelta, quattro campionati del mondo su strada, di cui tre per professionisti e uno per dilettanti, ma anche 27 vittorie nelle classiche