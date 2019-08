Big match e derby: il calendario della Serie A

Riparte la Serie A. E lo fa subito a grande velocità, con lo scontro Juventus-Napoli e il derby di Roma già nella seconda giornata. Ma anche i turni finali dei gironi di andata e ritorno prevedono numerose sfide di cartello. La corsa che dirà se lo Scudetto resterà sotto la Mole scatta il 25 agosto.

Il calendario parte forte

Il sorteggio integrale del calendario 2019-2020 ha costruito un percorso singolare, con alcuni big match già in piena estate. Alla seconda giornata, ecco il confronto tra le prime due della classe nella scorsa stagione: la Juventus ospita il Napoli (31 agosto ore 20.45) in un intreccio che mette subito di fronte il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri e il suo passato partenopeo. Uno scontro anticipato che, di conseguenza, porterà il ritorno in tempi precoci: la partita del San Paolo sarà il 26 gennaio, poco dopo la sosta natalizia e lontano dalla fase più calda della stagione. Il match forse più atteso dell'anno è però quello tra Inter e Juventus. Non solo per una rivalità storica, ma anche perché questa volta i nerazzurri si propongono con ambizioni importanti e hanno in panchina un allenatore dal dna bianconero, Antonio Conte. Appuntamento a San Siro il 6 ottobre, alla settima giornata. Ritorno alla 26esima, a cavallo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Chiellini e compagni affronteranno poi il Milan a Torino il 10 novembre, nel corso della 12esima giornata, con ritorno a San Siro ad aprile. Saranno un novembre e un aprile impegnativi per i rossoneri, che oltre alla Juve si scontreranno contro il Napoli alla 13esima giornata e voleranno al San Paolo alla 32esima. La squadra guidata da Ancelotti sbarcherà invece all'Olimpico (sponda giallorossa) nell'11esima giornata (3 novembre). La Roma ricambierà la visita alla 30esima, nella prima settimana di aprile. Sempre la squadra di Fonseca misurerà le ambizioni del Milan alla nona (27 ottobre) e alle 28esima giornata (15 marzo).

La chiusura di stagione

Se l'avvio della stagione è ad alta tensione, non sarà da meno la coda, con un calendario particolarmente severo soprattutto per l'Inter. I nerazzurri di Conte affronteranno la Roma alla 15esima giornata (in casa) e alla 34esima (in trasferta). Ultime due partite per cuori forti, soprattutto se la corsa per traguardi importanti sarà ancora aperta. Dopo Napoli-Inter nel giorno dell'Epifania, il ritorno a San Siro sarà il 17 maggio. Nell'ultima di andata e di ritorno incrocio pericoloso con l'Atalanta di Gasperini. Anche per la Juve chiusura di girone e di stagione di peso, contro la Roma: la 19esima giornata all'Olimpico, la 38esima a Torino.

I derby

Juve-Napoli non sarà il solo match di spicco della seconda giornata. Il primo settembre è già tempo di derby tra Lazio e Roma, con ritorno a gennaio. Tempi stretti anche per la stracittadina meneghina: Milan-Inter è alla quarta giornata (21 settembre), con il ritorno alla 23esima (9 febbraio). Il derby della Mole si terrà all'11esima giornata (il 2 novembre), con ritorno all'Allianz Stadium ad aprile. A dicembre (con ritorno a maggio) sarà invece la volta di Genoa e Sampdoria. Con Marassi colorato di rossoblu all'andata e di blucerchiato al ritorno.

Soste e turni infrasettimanali

Come di consueto, il fitto calendario di A (viste le 20 squadre) dovrà fare lo slalom tra soste e impegni delle Nazionali. Sono previsti tre turni infrasettimanali: il 25 settembre 2019, il 30 ottobre 2019 e il 22 aprile 2020. Cinque le soste previste: oltre a quella natalizia (non si gioca domenica 29 dicembre), le altre pause fanno spazio alle partite degli Azzurri di Roberto Mancini: sono l'8 settembre, il 13 ottobre e il 17 novembre 2019 e il 29 marzo 2020.