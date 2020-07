Gianni De Biasi nuovo Ct Azerbaigian: gli altri italiani all’estero

Nuova avventura professionale per l'allenatore veneto capace di portare l'Albania ad Euro 2016. Per lui arriva un biennale con la federazione azera che proverà a condurre ai Mondiali del Qatar nel 2022. Il 64enne non è però l’unico italiano su una panchina straniera: da Marco Rossi ed Edy Reja in sella rispettivamente ad Ungheria e Albania, a Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro che allenano club come Everton e Guangzhou Evergrande