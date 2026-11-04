Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals di Torino

Sport
©Ansa

Il tennista azzurro ha ottenuto la matematica certezza di partecipare al torneo dei migliori otto al mondo grazie alla sconfitta dello spagnolo Rafa Jodar contro Casper Ruud a Parigi

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Ci sarà anche Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. Nell'anno del forfait causa infortunio di Jannik Sinner, gli spettatori italiani avranno comunque un beniamino per cui tifare. Il tennista azzurro ha festeggiato martedì 3 novembre la qualificazione matematica tra i primi otto giocatori della Race (la classifica mondiale che, a differenza del ranking Atp, viene aggiornata in tempo reale sulla base dei risultati ottenuti nel corso della stagione e non per confronto con l'annata precedente come avviene per il ranking Atp, e che al momento lo vede al sesto posto). Merito della sconfitta di Rafa Jodar, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud al primo turno del Masters 1000 di Parigi.

Cobolli con Zverev, Alcaraz e Medvedev

Cobolli corona così l'obiettivo dichiarato della sua stagione, trovando la prima qualificazione della carriera al Torneo dei Maestri. L'azzurro raggiunge Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev, già qualificati per Torino. Come detto sarà invece assente invece il campione in carica Jannik Sinner, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla vittoria di Wimbledon dello scorso luglio.

Sport: Ultime notizie

Champions League, Feyenoord-Inter 0-3 e Man United-Roma 3-2. VIDEO

Sport

Quarta giornata della fase campionato. Due le squadre italiane in campo: i nerazzurri, dopo la...

Inter e Roma

Addio Jesus de Miguel, l'omaggio di tifosi e del mondo del calcio FOTO

Sport

Prima del calcio d'inizio delle tre partite di Champions in Spagna non è stato eseguito l'inno...

15 foto

Olimpiadi 2036, quali sono i sette Paesi candidati: non c'è l'Italia

Sport

Si stringe il cerchio delle nazioni rimaste in lizza dopo aver depositato, tramite i rispettivi...

Giro d'Italia 2027, il percorso: tutte le 21 tappe da Trieste a Roma

Sport

Ventuno tappe e oltre 3.400 km che decideranno chi alzerà al cielo il trofeo di una tra le corse...

Serie A 2026-2027, tutti gli allenatori esonerati in campionato

Sport

Il campionato italiano di calcio di Serie A maschile è iniziato da due mesi e mezzo e dopo 10...

Sport: I più letti