Tennis, Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals di Torino

Il tennista azzurro ha ottenuto la matematica certezza di partecipare al torneo dei migliori otto al mondo grazie alla sconfitta dello spagnolo Rafa Jodar contro Casper Ruud a Parigi
Ci sarà anche Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. Nell'anno del forfait causa infortunio di Jannik Sinner, gli spettatori italiani avranno comunque un beniamino per cui tifare. Il tennista azzurro ha festeggiato martedì 3 novembre la qualificazione matematica tra i primi otto giocatori della Race (la classifica mondiale che, a differenza del ranking Atp, viene aggiornata in tempo reale sulla base dei risultati ottenuti nel corso della stagione e non per confronto con l'annata precedente come avviene per il ranking Atp, e che al momento lo vede al sesto posto). Merito della sconfitta di Rafa Jodar, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud al primo turno del Masters 1000 di Parigi.
Cobolli con Zverev, Alcaraz e Medvedev
Cobolli corona così l'obiettivo dichiarato della sua stagione, trovando la prima qualificazione della carriera al Torneo dei Maestri. L'azzurro raggiunge Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev, già qualificati per Torino. Come detto sarà invece assente invece il campione in carica Jannik Sinner, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi dalla vittoria di Wimbledon dello scorso luglio.