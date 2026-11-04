Tennis, Flavio Cobolli qualificato alle Atp Finals di Torino

Ci sarà anche Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. Nell'anno del forfait causa infortunio di Jannik Sinner, gli spettatori italiani avranno comunque un beniamino per cui tifare. Il tennista azzurro ha festeggiato martedì 3 novembre la qualificazione matematica tra i primi otto giocatori della Race (la classifica mondiale che, a differenza del ranking Atp, viene aggiornata in tempo reale sulla base dei risultati ottenuti nel corso della stagione e non per confronto con l'annata precedente come avviene per il ranking Atp, e che al momento lo vede al sesto posto). Merito della sconfitta di Rafa Jodar, battuto in due set dal norvegese Casper Ruud al primo turno del Masters 1000 di Parigi.