Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, è morto Roberto Bernabai

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. E’ morto nella notte Roberto Bernabai all’età di 70 anni. Storica firma, giornalista e conduttore del tg di LA 7. Ha seguito, sia come inviato che come telecronista, tre edizioni del Campionato mondiale di calcio (1990, 1994 e 1998), tre Europei di calcio (1992, 1996 e 2000) e i Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Ha collaborato anche con diverse radio della Capitale.

La carriera

Inizia la sua carriera giornalistica nel 1975 collaborando con vari periodici, quindi dal 1985 al 1990 diviene radiocronista e conduttore in emittenti televisive regionali laziali. Per sei stagioni è stato, assieme a Francesco Izzi, uno dei telecronisti delle partite di Liga spagnola trasmesse in diretta su TMC2 e TMC in coppia con Giancarlo De Sisti. Era conduttore dal 1992 dei telegiornali sportivi e dei programmi sportivi, per TMC/LA7. Dalla stagione 2006-2007 è stato per due anni conduttore di Area Gol, che viene trasmesso prima e dopo le partite di Serie A trasmesse sui canali del digitale terrestre Cartapiù, oltre che degli studi pre e post partita della Coppa UEFA.