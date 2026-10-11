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Gp Indonesia a Mandalika, vince Bezzecchi davanti a Martinez e Martin: sesto Marc Marquez

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Il pilota romagnolo firma la 300esima vittoria italiana in top class. Alle sue spalle uno uno storico poker per l'Aprilia: Raul Fernandez e Martin completano il podio, quarto Ogura e quinto Acosta, seguiti da Marc Marquez. Out Bagnaia. Martin torna in testa al Mondiale, a più due su Marquez

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Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia di MotoGp e si rilancia nella corsa per il mondiale piloti. Sulla pista di Mandalika è tripletta dell'Aprilia: l'italiano ha infatti preceduto al traguardo Raul Fernandez  del team Trackhouse e l'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin, firmando il 300esimo successo per un pilota italiano nella classe regina.

Martin super Marquez e torna in vetta al Mondiale

Storico poker per la casa di Noale alle spalle del romagnolo, compleato dal quarto e dal quinto posto di Ogura e Acosta. Sesto Marc Marquez con la Ducati, con lo spagnolo che perde nuovamente il comando della classifica Mondiale: ora il leader è Jorge Martin, con due punti di vantaggio sul connazionale.

Bezzecchi
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