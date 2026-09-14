Problemi intestinali sul campo di gara, Hyrox cambierà il regolamento

La dichiarazione di Hyrox

Hyrox ha pubblicato una dichiarazione sul proprio profilo Instagram, riconoscendo le criticità nella gestione dell'accaduto e impegnandosi a farne tesoro per il futuro. "Mentre il nostro sport continua a evolversi, ci troviamo ad affrontare situazioni nuove e sempre più complesse che ci mettono alla prova e richiedono maggiore chiarezza. È quanto accaduto questo fine settimana in Cina. Chiediamo ai nostri atleti di spingersi oltre i propri limiti, raggiungendo livelli altissimi. A volte, arrivano a superare traguardi che noi stessi ritenevamo impossibili. Quel coraggio, quella resilienza e quella determinazione a non arrendersi sono proprio ciò che rende straordinari gli atleti d'élite. Il nostro compito è fornire loro il contesto e i parametri adeguati entro cui possano competere, esprimere il proprio talento e dare il meglio di sé".