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Problemi intestinali sul campo di gara, Hyrox cambierà il regolamento

Sport
©Getty

In una gara di Hyrox, fitness indoor ad alta resistenza, un'atleta ha continuato a gareggiare nonostante un inconveniente gastrointestinale. Ora l’organizzazione rivedrà i protocolli dopo le critiche sollevate dagli altri atleti su igiene e salute dei partecipanti

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Ha vinto la gara di Hyrox, una competizione di fitness indoor, nonostante un attacco di diarrea sul campo da gara. E' successo a Joanna Wietrzyk, campionessa mondiale di Hyrox, che ha accusato un malore mentre partecipava alla gara d'élite (categoria 16-24 anni) a Pechino.

Sia l'organizzazione che l'atleta sono stati oggetto di aspre critiche online; in molti hanno sottolineato i rischi per la salute derivanti dalla mancata esclusione dell'atleta australiana dalla competizione. Tanto che gli organizzatori rivedranno le proprie procedure.

La dichiarazione di Hyrox

Hyrox ha pubblicato una dichiarazione sul proprio profilo Instagram, riconoscendo le criticità nella gestione dell'accaduto e impegnandosi a farne tesoro per il futuro. "Mentre il nostro sport continua a evolversi, ci troviamo ad affrontare situazioni nuove e sempre più complesse che ci mettono alla prova e richiedono maggiore chiarezza. È quanto accaduto questo fine settimana in Cina. Chiediamo ai nostri atleti di spingersi oltre i propri limiti, raggiungendo livelli altissimi. A volte, arrivano a superare traguardi che noi stessi ritenevamo impossibili. Quel coraggio, quella resilienza e quella determinazione a non arrendersi sono proprio ciò che rende straordinari gli atleti d'élite. Il nostro compito è fornire loro il contesto e i parametri adeguati entro cui possano competere, esprimere il proprio talento e dare il meglio di sé".

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