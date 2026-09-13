Il campione del mondo ha preceduto al traguardo la rossa del team Gresini e la Ktm di Acosta. Quinto Martin su Aprilia. Fuori i due italiani più attesi, Bezzecchi e Bagnaia

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino classe MotoGp. Il campione del mondo spagnolo della Ducati ufficiale ha preceduto la rossa del team Gresini del fratello Alex, secondo, e la Ktm di Pedro Acosta. Quinto Jorge Martin su Aprilia ufficiale, dietro anche a Fermin Aldeguer su Ducati Gresini. Oltre a Marco Bezzecchi su Aprilia, caduto nelle fasi iniziali della corsa, anche Francesco Bagnaia sull'altra Ducati ufficiale non è riuscito a portare a termine la gara.

Marquez agguanta Martin in vetta al Mondiale

Marquez approfitta così della caduta di Bezzecchi nel corso del primo giro per mettere a segno la doppietta dopo il successo di ieri nella Sprint Race. In classifica piloti, grazie a questo successo, c'è l'aggancio del campione del mondo in carica proprio su Martin a quota 274 punti, mentre Bezzecchi resta terzo a 241.