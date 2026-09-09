Inter, la Lega contro Calhanoglu: "Preferisce il kebab alla pizza"

La Lega ha lanciato una provocazione nei confronti dell'Inter e del suo centrocampista turco, Hakan Calhanoglu . Sul profilo social di X del "Carroccio", infatti, è stata postata una card indirizzata proprio al centrocampista nerazzurro. "Preferisco Baklava e kebab a tiramisù e pizza" si legge nel post condiviso sul social da parte del partito di Matteo Salvini, corredato con una emoji sarcastica che pare ironizzare sulle preferenze di Calhanoglu stesso, il quale, anche per provenzienza, preferisce specialità della cucina turca piuttosto che quelle della cucina italiana.

I commenti degli utenti

Il post è diventato virale, con quasi 350mila visualizzazioni e oltre 640 commenti da parte degli utenti. "Dite la verità, il vostro social media manager ha sei anni", si legge in uno di questi. "Ho controllato 12 volte se fosse un account parodia", sottolinea un altro utente, stupito. "Con questo tweet avete sfondato la soglia sotto il 3%", ironizza qualcuno. E ancora, un'altra risposta ironica: "Gravissimo, un turco che ama la cucina turca".