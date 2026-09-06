Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paura a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bozhinov del Pisa

Sport

Il giocatore è crollato in campo  intorno al 40' del primo tempo durante la partita di serie B contro la Juve Stabia. La causa sarebbe una forte disidratazione. Ora è in ospedale per accertamenti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un giocatore del Pisa, Rosen Bozhinov, è crollato in campo durante la partita di serie B on la Juve Stabia, a Castellammare di Stabia. Il fatto è avvenuto intorno al 40' del primo tempo e il gioco è stato immediatamente sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore del Pisa, che "è sempre rimasto cosciente". Bozhinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. 

Sport: Ultime notizie

F1 Gp Monza, nel paddock del Gran Premio d'Italia anche Sinner. FOTO

Sport

Momentaneamente fermo dagli impegni tennistici per un infortunio al ginocchio, il numero uno del...

Us Open 2026, Darderi agli ottavi, Cobolli eliminato al terzo turno

Sport

A New York continua l'ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli ha perso in 4 set contro il...

Serie A, Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1

Sport

Dopo l’anticipo del venerdì, con la vittoria del Como in casa del Genoa, la 3^ giornata del...

Eurovolley femminile, l'Italia batte la Polonia e raggiunge la finale

Sport

Le Azzurre di Velasco si impongono col punteggio di 3 set a 1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16)....

Formula 1, Gp di Monza: pole position Gasly. Seconda fila Ferrari

Sport

Primo posto in griglia a sorpresa per la Alpine, che brucia la Mercedes di George Russell....

Sport: I più letti