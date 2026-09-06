Paura a Castellammare di Stabia, malore in campo per Bozhinov del Pisa

Il giocatore è crollato in campo intorno al 40' del primo tempo durante la partita di serie B contro la Juve Stabia. La causa sarebbe una forte disidratazione. Ora è in ospedale per accertamenti

Un giocatore del Pisa, Rosen Bozhinov, è crollato in campo durante la partita di serie B on la Juve Stabia, a Castellammare di Stabia. Il fatto è avvenuto intorno al 40' del primo tempo e il gioco è stato immediatamente sospeso, mentre il giocatore bulgaro veniva portato fuori dal campo in barella e poi fatto salire su un'ambulanza. Fonti della Lega B parlano di una forte disidratazione del giocatore del Pisa, che "è sempre rimasto cosciente". Bozhinov, portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti.