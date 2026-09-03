Acceso a Milano il Coundown Clock per il CEV Enel EuroVolley 2026

Conto alla rovescia verso la fase finale dei Campionati Europei maschili di pallavolo: semifinali e finali si giocheranno il 25 e 26 settembre all’Unipol Forum di Assago
A Milano è stato acceso il Countdown Clock ufficiale del CEV Enel EuroVolley 2026, dando il via al conto alla rovescia verso la fase decisiva dei Campionati Europei maschili di pallavolo. La cerimonia si è svolta oggi nella Galleria Vittorio Emanuele II, alla presenza delle istituzioni cittadine e regionali, della Federazione Italiana Pallavolo e dell’ambassador Matteo Piano. Il conto alla rovescia accompagnerà la competizione fino alle semifinali del 25 settembre e alle finali del 26 settembre, in programma all’Unipol Forum di Assago.
EuroVolley 2026, il calendario dell'Italia
Il CEV Enel EuroVolley 2026 avrà inizio tra una settimana esatta nella splendida cornice del Golfo di Napoli. Il prossimo giovedì 10 settembre, infatti, in Piazza del Plebiscito, prenderà ufficialmente il via la trentaquattresima edizione della rassegna continentale con gli Azzurri di coach De Giorgi di scena contro la nazionale svedese. La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia precisamente nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano. La Nazionale Italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A. Affronterà la Svezia nella gara d’esordio il 10 settembre a Napoli; per poi proseguire il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro: Grecia (11 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).
La sede delle finali sarà l’Unipol Forum di Assago, dove la leggendaria Nazionale allenata da Julio Velasco, impegnato con la Nazionale agli europei femminili, vinse la World League nel 1991 e 1994. Gli Azzurri ritorneranno a calcare il campo dopo l’ultima vittoria avvenuta nel 2018 contro la Finlandia. Partita che ha registrato il tutto esaurito del palazzetto con ben 12.610 spettatori.
Le istituzioni: "Milano città che ama la pallavolo"
Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, la sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, l'assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva e il presidente del CONI Lombardia Marco Riva.
"Milano si sta sempre più confermando capitale dello sport internazionale", ha dichiarato Giuseppe Sala, sottolineando il ruolo della città nell'organizzazione dei grandi appuntamenti sportivi. Il sindaco ha aggiunto: "Milano è una città che ama la pallavolo: pratica e segue questo sport con grande passione, a ogni livello".
Per il presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, l'accensione del timer rappresenta invece "un momento simbolico importante". "Milano ospiterà le semifinali e le finali, diventando per alcuni giorni il cuore della pallavolo europea", ha affermato.
Attilio Fontana ha evidenziato il sostegno della Regione Lombardia alla manifestazione, ricordando lo stanziamento di 250mila euro a favore della Federazione Italiana Pallavolo. "Con l'avvio ufficiale del conto alla rovescia verso il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2026, celebriamo un nuovo grande appuntamento internazionale che conferma la Lombardia come terra di sport e di eccellenza", ha dichiarato il presidente della Regione.
Matteo Piano ambassador dell'EuroVolley 2026
Alla presentazione era presente anche Matteo Piano, ambassador della Federazione Italiana Pallavolo ed ex centrale della Nazionale, con 169 presenze in maglia azzurra tra il 2013 e il 2021 e una medaglia d'argento ai Giochi olimpici di Rio 2016.
"Quando vedo l’azzurro mi brillano gli occhi", ha raccontato Piano. "Sarà il primo Europeo che vivrò da dentro, in un ruolo e da una prospettiva completamente diversi, e questo mi emoziona moltissimo".
Piano seguirà le quattro città italiane coinvolte nella manifestazione, da Napoli a Modena, passando per Torino e arrivando a Milano, dove ha giocato per diversi anni con la Power Volley.
Piazza Duomo, la fanzone dal 21 al 26 settembre
In occasione della fase finale, Piazza Duomo ospiterà dal 21 al 26 settembre la fanzone ufficiale del CEV Enel EuroVolley 2026. L'area sarà dedicata agli appassionati e proporrà attività rivolte a diverse fasce d'età.
Tra le iniziative previste ci saranno un campo da gioco regolamentare con tribuna, un campo per il minivolley S3, un palco hospitality e spazi dedicati alla pallavolo e allo sport.
Tra le attrazioni è prevista anche l'Infinity Room, un'esperienza immersiva dedicata alla storia della Nazionale italiana. Le giornate saranno inoltre animate da due speaker ufficiali, ospiti speciali e ambassador del mondo della pallavolo.
La copertura televisiva
Il CEV Enel EuroVolley 2026 sarà trasmesso in Italia contemporaneamente da RAI, Sky e DAZN. Secondo quanto comunicato dalla Federazione Italiana Pallavolo, si tratta della prima volta nella storia del volley in cui una competizione sarà trasmessa in contemporanea da tre emittenti nazionali.
Il conto alla rovescia acceso nella Galleria Vittorio Emanuele II accompagna così l'attesa verso le giornate conclusive della manifestazione, quando Milano ospiterà le quattro partite decisive per l'assegnazione del titolo europeo.