Acceso a Milano il Coundown Clock per il CEV Enel EuroVolley 2026

A Milano è stato acceso il Countdown Clock ufficiale del CEV Enel EuroVolley 2026, dando il via al conto alla rovescia verso la fase decisiva dei Campionati Europei maschili di pallavolo. La cerimonia si è svolta oggi nella Galleria Vittorio Emanuele II, alla presenza delle istituzioni cittadine e regionali, della Federazione Italiana Pallavolo e dell’ambassador Matteo Piano. Il conto alla rovescia accompagnerà la competizione fino alle semifinali del 25 settembre e alle finali del 26 settembre, in programma all’Unipol Forum di Assago.

EuroVolley 2026, il calendario dell'Italia

Il CEV Enel EuroVolley 2026 avrà inizio tra una settimana esatta nella splendida cornice del Golfo di Napoli. Il prossimo giovedì 10 settembre, infatti, in Piazza del Plebiscito, prenderà ufficialmente il via la trentaquattresima edizione della rassegna continentale con gli Azzurri di coach De Giorgi di scena contro la nazionale svedese. La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia precisamente nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano. La Nazionale Italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A. Affronterà la Svezia nella gara d’esordio il 10 settembre a Napoli; per poi proseguire il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro: Grecia (11 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

La sede delle finali sarà l’Unipol Forum di Assago, dove la leggendaria Nazionale allenata da Julio Velasco, impegnato con la Nazionale agli europei femminili, vinse la World League nel 1991 e 1994. Gli Azzurri ritorneranno a calcare il campo dopo l’ultima vittoria avvenuta nel 2018 contro la Finlandia. Partita che ha registrato il tutto esaurito del palazzetto con ben 12.610 spettatori.