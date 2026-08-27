L’atleta azzurra è rimasta coinvolta in un incidente sull’A14, tra Forlì e Cesena, mentre stava rientrando dai Mondiali di Francoforte. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Ricoverata per accertamenti, se l’è cavata per fortuna con piccole ferite

Un grosso spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica azzurra. L’atleta 22enne, da poco medaglia d'argento e di bronzo ai Mondiali di Francoforte, è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava proprio dalla trasferta tedesca. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion.

L'azzurra già tornata a casa dopo il ricovero

Raffaeli è stata ricoverata per accertamenti subito dopo l'incidente ed è stata seguita dal professor Andrea Ferretti che presiede la commissione medica federale. Il referto medico parla di "policontusione da trauma della strada: ferite all'arto superiore e alla fronte". Niente di grave: entro sabato la ginnasta toglierà i punti. Raffaeli è già tornata a casa a Chiaravalle per godersi qualche giorno di riposo in famiglia ed è anche passata in palestra per festeggiare la medaglia insieme alle sue compagne della Ginnastica Fabriano.