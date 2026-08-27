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Incidente stradale per Sofia Raffaeli, la ginnasta è già stata dimessa e sta bene

Sport

L’atleta azzurra è rimasta coinvolta in un incidente sull’A14, tra Forlì e Cesena, mentre stava rientrando dai Mondiali di Francoforte. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Ricoverata per accertamenti, se l’è cavata per fortuna con piccole ferite

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Un grosso spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica azzurra. L’atleta 22enne, da poco medaglia d'argento e di bronzo ai Mondiali di Francoforte, è rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla A14, tra Forlì e Cesena, mentre rientrava proprio dalla trasferta tedesca. L'auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion. 

L'azzurra già tornata a casa dopo il ricovero

Raffaeli è stata ricoverata per accertamenti subito dopo l'incidente ed è stata seguita dal professor Andrea Ferretti che presiede la commissione medica federale. Il referto medico parla di "policontusione da trauma della strada: ferite all'arto superiore e alla fronte". Niente di grave: entro sabato la ginnasta toglierà i punti. Raffaeli è già tornata a casa a Chiaravalle per godersi qualche giorno di riposo in famiglia ed è anche passata in palestra per festeggiare la medaglia insieme alle sue compagne della Ginnastica Fabriano.

Soffia Raffaeli, 22 anni - ©IPA/Fotogramma

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