Il conio da 5 euro emesso dal ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzato dalla Zecca dello Stato. Sarà utilizzato per il sorteggio in ogni gara del massimo campionato ed entrerà nella collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana

Ogni partita comincia prima dei 90 minuti. Prima del fischio d'inizio, del primo tocco di palla. C'è un istante che si ripete identico in ogni campo: due capitani, un arbitro e una scelta destinata ad aprire la sfida che sta per iniziare. Da qui nasce "Palla o Campo", la moneta ufficiale della Serie A Enilive per la stagione 2026/2027, un conio da 5 euro emesso dal ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzato dalla Zecca dello Stato. Questa è la moneta ufficiale della nuova stagione sportiva che verrà utilizzata per il sorteggio in ogni gara del massimo campionato di calcio italiano e che entrerà nella collezione numismatica 2026 della Repubblica Italiana.

Pallone e stadio sui due lati della moneta

Realizzata in argento, la moneta celebra il calcio e richiama i valori universali dello sport: talento e spirito di squadra. Sul dritto campeggia il pallone da calcio. Il rovescio raffigura uno stadio dove al centro spicca il pittogramma colorato della Lega Calcio Serie A. "La nuova moneta ufficiale, coniata appositamente dalla Zecca per il sorteggio tra i capitani prima del calcio d'inizio, valorizzerà il momento iniziale delle nostre partite, sancendo l'unione tra due assolute eccellenze italiane", ha dichiarato l'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo. "Il lancio della monetina è uno dei gesti più riconoscibili del calcio: un istante di sospensione e di lealtà che precede ogni partita, dai campetti ai grandi stadi. Con questa intesa, la Zecca dello Stato mette la propria tradizione al servizio della Serie A, trasformando un rito antico in un piccolo capolavoro destinato a durare nel tempo" commenta l' amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, così Michele Sciscioli.