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Fifa, direttore operativo Lamour licenziato dopo critiche a Infantino

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Kevin Lamour, 45 anni, aveva accusato i vertici dell'organizzazione di aver "ingannato" il personale sulla gestione del progetto per la vendita a investitori di una parte dei diritti legati ai Mondiali e aveva definito l'iniziativa "il progetto di una sola persona"

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La Fifa ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello, dopo le critiche rivolte al piano del presidente, Gianni Infantino, per la vendita a investitori di una parte dei diritti legati ai Mondiali. Lo riferisce Sky News.

La Fifa ha confermato che il rapporto di lavoro con Lamour si è concluso oggi, senza fornire dettagli sulle modalità della sua uscita. Lamour, 45 anni, aveva accusato i vertici dell'organizzazione di aver "ingannato" il personale sulla gestione del progetto e aveva definito l'iniziativa "il progetto di una sola persona".

Lamour, storico collaboratore di Infantino e membro del gruppo che ne sostenne la candidatura alla presidenza Fifa nel 2016, era entrato nell'organizzazione nel novembre 2024.

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