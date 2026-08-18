Fifa, direttore operativo Lamour licenziato dopo critiche a Infantino

Kevin Lamour, 45 anni, aveva accusato i vertici dell'organizzazione di aver "ingannato" il personale sulla gestione del progetto per la vendita a investitori di una parte dei diritti legati ai Mondiali e aveva definito l'iniziativa "il progetto di una sola persona"

La Fifa ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, uno dei suoi dirigenti di più alto livello, dopo le critiche rivolte al piano del presidente, Gianni Infantino, per la vendita a investitori di una parte dei diritti legati ai Mondiali. Lo riferisce Sky News.

La Fifa ha confermato che il rapporto di lavoro con Lamour si è concluso oggi, senza fornire dettagli sulle modalità della sua uscita. Lamour, 45 anni, aveva accusato i vertici dell'organizzazione di aver "ingannato" il personale sulla gestione del progetto e aveva definito l'iniziativa "il progetto di una sola persona".

Lamour, storico collaboratore di Infantino e membro del gruppo che ne sostenne la candidatura alla presidenza Fifa nel 2016, era entrato nell'organizzazione nel novembre 2024.