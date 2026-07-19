Tour France, 15^ tappa da Champagnole a Plateau de Solaison: percorso

Tour de France 2026, 15^ tappa da Champagnole a Plateau de Solaison: il percorsoSport
Nella 15esima frazione il gruppo affronta ancora un tracciato ricco di salite, con numerosi GPM, tra cui l’ascesa finale. L’edizione 113 della Grande Boucle si disputa fino al 26 luglio. Dalla partenza in Catalogna alla classica passerella finale sugli Champs-Élysées, le 21 tappe decreteranno il vincitore della maglia gialla
Prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 15esima tappa, da Champagnole a Plateau de Solaison: si tratta di un tracciato molto duro, appetibile per scalatori, vista la presenza di numerosi GPM nel percorso. Intanto ieri, la frazione con arrivo a Le Markstein è stata vinta da Pogacar, con la maglia gialla che è rimasta saldamente sulle sue spalle. La Grande Boucle 2026 si articola in 21 tappe, in programma dal 4 al 26 luglio, con un percorso durissimo, perfetto per gli scalatori. Previste otto tappe di montagna, con cinque arrivi in salita e un dislivello complessivo superiore ai 54mila metri. Il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées (L'ALBO D'ORO DEI VINCITORI DELLA MAGLIA GIALLA).
Il percorso della 15esima tappa
I corridori oggi affrontano la 15esima tappa con i 184 km da Champagnole a Plateau de Solaison. Si prospetta un’altra frazione molto dura, con dislivello totale di quasi 4.000 metri. Ci si avvicina alle Alpi, costeggiando la Svizzera. Si parte con la Cote Des Rousses (salita di terza categoria), poi un lungo saliscendi di un centinaio di chilometri, ideale per un attacco da lontano. Si sale poi sul Le Saleve - Col de la Croisette (prima categoria, 4,7 km con una pendenza media dell’11,2%). Dopo una breve discesa ecco la Cote du Mont (2,1 km a una pendenza media dell’8,3%), antipasto della temibile salita finale sul Plateau de Solaison (classificata hors categorie), 11.3 km al 9% di pendenza media. Si tratta di un arrivo inedito per il Tour.
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Sulle strade della Grande Boucle sarà ancora testa a testa tra Pogačar e Vingegaard. Lo svoveno a caccia del record di cinque Tour, il danese sogna la storica doppietta col Giro. Difficile attendersi un vincitore diverso: alle loro spalle scalpitano Evenepoel e Lipowitz, desiderosi di migliorare i passati terzi posti. Anche se gli occhi di tutta la Francia saranno posati sul talentino 19enne Seixas: è lui l'uomo che potrebbe far saltare il banco e stravolgere le prevsioni della vigilia a cura di Lorenzo Mantelli